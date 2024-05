L'Italia e gli italiani hanno dovuto attendere ben 47 anni per tornare a celebrare un successo in Coppa Davis. A riportare la famosa insalatiera tra le mura amiche ci hanno pensato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e capitan Filippo Volandri.

Un cammino iniziato con una brutta sconfitta nella prima sfida della fase a gironi contro il Canada e una qualificazione alle Finals di Malaga conquistata lottando con determinazione superando Cile e Svezia. Nelle fasi finali è tornato Sinner, assente a Bologna, e ha trascinato gli azzurri sia in singolare che in doppio.

Impossibile dimenticare la vittoria ai danni di Novak Djokovic che ha riacceso le speranze; una vittoria che gli ha permesso di diventare l'unico in grado di battere il serbo annullando tre match point consecutivi. Nell'ultimo atto della storica competizione a squadre, infine, gli azzurri hanno travolto l'Australia.

Francobollo, moneta e medaglia per celebrare la vittoria in Coppa Davis

Per rendere omaggio al trionfo dell'Italia, quest'oggi, sono state presentati un francobollo, una moneta e una medaglia speciali al Foro Italico.

All'evento hanno preso parte anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel e Volandri. Il francobollo, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy conterà su duecentomilaquattro esemplari, avrà un valore di 3,60 euro ed è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La medaglia è disponibile dal 6 maggio al prezzo di 25 euro; mentre la moneta, in oro pregiato, a partire da oggi, con un valore nominale di 50 euro, una tiratura limitata di 500 pezzi e un prezzo di 1400 euro.

"Ringrazio il sottosegretario Bergamotto, il Presidente Soro, Poste Italiane per queste splendide iniziative.

Credo che il francobollo e la moneta fissino ancora di più nel tempo un'impresa storica che è stata compiuta in modo insperato, per certi versi anche rocambolesco, da un gruppo di ragazzi straordinario, dal loro capitano, e che sta avendo nel nostro Paese un'eco straordinaria.

Da gennaio stiamo facendo girare dall'Alto Adige alla Sicilia, per tutte le città dove si sono giocati incontri di Davis negli ultimi 47 anni e nei centri più importanti del nostro Paese, l'originale della coppa che peraltro pesa 130 chili" , ha dichiarato Binaghi.

"È un trofeo, forse perché è il più antico del nostro sport, amatissimo dagli italiani. Se la potessimo tenere dieci anni, continueremmo a farla girare perché ce la chiedono davvero da ogni parte d’Italia.

Credo sia il segno della nuova popolarità che il nostro sport ha raggiunto in questi anni. Vivere su una nuvola come stiamo facendo noi è sicuramente molto affascinante ma crea delle aspettative altissime: a nome dei ragazzi della squadra dico che ce la metteremo tutta perché una nuova vittoria non arrivi tra 47 anni.

Anzi, speriamo che nei prossimi anni si possa realizzare una serie di francobolli e monete per celebrare gli anni d'oro del tennis italiano, come avvenuto con i successi delle nostre ragazze a cavallo tra il 2006 e il 2015” .