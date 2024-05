BJK Cup - Tathiana Garbin commenta il sorteggio: "Giappone-Romania? Sarà difficile"

Jannik Sinner non ha preso parte alla festa per la Coppa Davis: ecco perché

Atp Roma Draw - Ruud e Zverev per Djokovic, subito derby per Berrettini

Ranking Atp/Wta Djokovic tranquillo in vetta davanti a Sinner, vola Rublev

Non sarà facile, perché il calore delle persone può causare un po’ di pressione, ma è una cosa bellissima. Sono sfide che dovranno superare per crescere ancora” .

"Sta acquisendo sempre più consapevolezza e fiducia in sé stessa. Credo che possiamo sognare in grande, perché sono ragazze che possono - soprattutto con l’aiuto del pubblico - dare ancora di più.

Sarà difficile fare meglio perché ci aspettano degli incontri molto duri. Restiamo con i piedi per terra, ma sappiamo quanto valiamo. Sono molto fiducia e credo che possiamo fare bene anche quest’anno" , ha detto la capitana della squadra italiana a SuperTennis prima di soffermarsi sugli Internazionali BNL d'Italia e lo stato di forma di Jasmine Paolini .

Però guardo sempre il nostro lato, quindi sono felice che le ragazze abbiano acquisito tantissima esperienza e consapevolezza. Il 2023 è stato un anno importantissimo per la nostra squadra. Abbiamo raggiunto la finale, un risultato importante che ha dato l’opportunità a tutte le ragazze di crescere.

Tathiana Garbin sa bene che non sarà semplice ripetere l'impresa compiuta nel 2023, ma la fiducia che ripone nel gruppo azzurro è così alta che sognare diventa possibile.

Il cammino dell'Italia alle Billie Jean King Cup Finals inizierà direttamente ai quarti di finale e vedrà le azzurre sfidare una tra Giappone e Romania. Due squadre che possono contare su giocatrici in grado di vincere Slam - Naomi Osaka da una parte e Simona Halep dall'altra - e che proveranno a utilizzare la loro esperienza per eliminare la finalista della scorsa edizione.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD