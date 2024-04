Coppa Davis - Ecco quando giocherà l'Italia di capitan Volandri a Bologna: i dettagli

Il programma della fase a gironi della Coppa Davis è finalmente ufficiale. A diramarlo è stata nelle scorse ore l'Itf, che ha pubblicato i calendari di tutti i match previsti dal 10 al 15 settembre. Saranno Bologna, Valencia, Zhuhai e Manchester a ospitare le 16 formazioni, divise naturalmente in 4 gruppi, che si sono qualificate per questa fase della competizione.

L'obiettivo per tutte è andare a caccia del pass per le Finals che si terranno a Malaga nel mese di novembre. Intriga senza dubbio il raggruppamento con sede in Spagna: si daranno battaglia l'Australia (finalista uscente), Repubblica Ceca, Spagna (fuori dalle prime 8 e in cerca di riscatto) e Francia.

