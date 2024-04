Billie Jean King Cup: ecco le qualificate alla fase finale in cui c'è anche l'Italia

Week end di qualificazioni alle finali per la Billie Jean King Cup, la massima competizione a squadre del tennis femminile. Otto erano le partite di spareggio per definire le nazionali che si uniscono alle 4 che erano già qualificate di diritto alla fase finale di Siviglia.

Ricordiamo che erano già qualificate e quindi non sono scese in campo in questi giorni, il Canada campione del 2023, l'Italia seconda nel 2023, la Spagna, nazione ospitante, e la wild card Repubblica Ceca. Le finali si svolgeranno in quattro gironi da tre squadre.

Le quattro vincitrici dei gironi accederanno alle semifinali. La squadra campione del mondo 2024 sarà incoronata dopo il completamento della fase a eliminazione diretta. Vediamo quali sono le otto squadre che si sono unite a Canada, Italia, Spagna e Repubblica Ceca.

Billie Jean King Cup, ecco le otto squadre qualificate alla fase finale

A Brisbane l'Australia ha sconfitto agevolmente con il punteggio di 4-0 il Messico in una sfida senza storia. A Biel in Svizzera, la Polonia con la presenza della numero 1 del mondo Iga Swiatek che ha dominato entrambi i suoi singolari, ha agevolmente superato la squadra padrone di casa per 4-0.

A Le Portel eliminazione per la Francia che è stata superata in casa per 1-3 dalla Gran Bretagna nella quale è andata a segno sia in singolare che in doppio Emma Raducanu. Pass per le finali anche per gli Stati Uniti che a Orlando hanno superato agevolmente il Belgio con il punteggio di 4-0.

Qualificato anche il Giappone con Naomi Osaka che ha vinto il suo singolare: a Tokyo Kazakistan battuto per 3-1. La Germania ha vinto in trasferta 3-1 sulla terra battuta di San Paolo del Brasile con Siegemund che ha conquistato due punti e anche quello decisivo nel singolare con Alves.

Senza problemi la Slovacchia che ha battuto la Slovenia col punteggio di 4-0 a Bratislava. Grande impresa invece in rimonta della Romania che ha superato 3-2 l'Ucraina al doppio decisivo dopo essere stata sotto 2-0. La partita per i noti motivi legati alla guerra in Ucraina è stata giocata a Fernandina Beach negli Stati Uniti.

Ecco il riepilogo dei risultati: Australia-Messico 4-0; Svizzera-Polonia 0-4; Francia-Gran Bretagna 1-3; Stati Uniti-Belgio 4-0; Giappone-Kazakistan 3-1; Brasile-Germania 1-3; Slovacchia-Slovenia 4-0; Ucraina-Romania 2-3.