Coppa Davis - Sorteggiato il girone dell'Italia: sfiderà Olanda, Belgio e Brasile

L'impresa compiuta nel 2023 riportando la famosa insalatiera in Italia dopo 47 anni potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per una squadra dal potenziale enorme. L'obiettivo degli azzurri è ripetersi in Coppa Davis e sognare quella che sarebbe una storica doppietta.

Ci sono tutti i presupposti per provare a vincere ancora, perché Jannik Sinner è ormai diventato uno dei migliori tennisti al mondo e i giovani italiani che popolano il Tour crescono torneo dopo torneo. L'Italia sembra aver risolto i suoi problemi anche in doppio.

Sinner e Lorenzo Sonego hanno stupito tutti nella scorsa edizione e la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori sta regalando grandi emozioni, come testimonia la finale raggiunta agli Australian Open.

Coppa Davis - Ecco tutte le avversarie dell'Italia nel Gruppo A

Quest'oggi, negli uffici dell'ITF a Londra, sono stati sorteggiati i gironi della Coppa Davis 2024.

L'Italia farà parte del Gruppo A insieme a Olanda, Belgio e Brasile. Gli incontri si disputeranno all'Unipol Arena di Bologna dal 10 al 15 settembre. Il team capitanato da Filippo Volandri ha affrontato l'Olanda - guidata da Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp - ai quarti di finale delle Davis Cup Finals 2023 aggiudicandosi l'incontro grazie al decisivo doppio.

Il Belgio e il Brasile sono sicuramente due squadre non impossibili da superare. David Goffin, attuale numero 106 del mondo, resta il miglior giocatore belga in singolare; mentre il brasile punterà tutto su Thiago Seyboth Wild.

Ecco tutti i gironi

Girone A: Italia , Olanda, Belgio, Brasile

, Olanda, Belgio, Brasile Girone B : Australia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna

: Australia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna Girone C : Germania, Stati Uniti, Slovacchia, Cile

: Germania, Stati Uniti, Slovacchia, Cile Girone D: Canada, Finlandia, Gran Bretagna, Argentina