Coppa Davis - Annunciate le 4 sedi che ospiteranno la fase a gironi: c'è Bologna

L'Its ha reso note le 4 città sedi che ospiteranno la fase a gironi dell'edizione 2024 della Coppa Davis. Lo spettacolo della competizione a squadre, dal 10 al 15 settembre, per garantirsi un posto alle Finals di Malaga (in programma dal 19 al 24 novembre) sarà a Bologna, Manchester, Valencia e Zhuhai.

Mentre per le prime tre località si tratta di un'importante conferma, la novità riguarda l'approdo in Cina per il quarto raggruppamento. "Tre delle quattro città sedi hanno allestito spettacoli incredibili facendo registrare numeri da record.

Siamo inoltre contenti di portare per la prima volta la Coppa Davis in Cina, una location che ben si accorda agli impegni dei giocatori coinvolti reduci dallo swing asiatico post Us Open. Un'edizione che si annuncia ancora più emozionante e vedrà i migliori giocatori del mondo impegnati nel rappresentare al meglio i loro colori.

Non vediamo l'ora che inizi" è quanto dichiarato da David Haggerty, presidente dell'Itf.

The cities that will hold the 2024 Davis Cup Finals Group Stage, 10-15 September 🔒



Bologna, Italy 📍

Manchester, UK 📍

Valencia, Spain 📍

Zhuhai, China 📍 pic.twitter.com/tNAoAOZX31 — Davis Cup (@DavisCup) March 14, 2024

Le squadre qualificate e la data del sorteggio

Il sorteggio per la fase a gironi si svolgerà martedì 19 marzo alle ore 14 negli uffici londinesi dell'Itf.

Ecco le 16 formazioni qualificate: Italia, Australia, Gran Bretagna, Spagna, Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Slovacchia e Stati Uniti d'America. Il format del round robin non cambia e resta lo stesso del 2022 e 2023: le prime due squadre di ciascun girone si qualificheranno alle Finals a eliminazione diretta (otto in totale), da cui uscirà il nome dei futuri campioni del mondo.

L'Italia sarà chiamata a difendere l'insalatiera conquistata a novembre grazie soprattutto a uno scatenato Jannik Sinner.