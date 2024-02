Coppa Davis - Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas potrebbero sfidarsi: ecco il motivo

© Kelly Defina/Getty Images

È stato effettuato il sorteggio per individuare gli incroci nel World Group I dell'edizione 2024 della Coppa Davis. Queste sfide determineranno le squadre che potranno giocarsi nel 2025 la qualificazione alle fasi a gironi della competizione tramite i playoff (in programma presumibilmente nel mese di febbraio come è avvenuto quest'anno).

Saranno naturalmente presenti le formazioni che hanno perso il turno a eliminazione diretta la scorsa settimana, fra cui la Serbia di Novak Djokovic. Il team capitanato da Viktor Troicki è passato rapidamente da contendersi l'insalatiera con l'Italia a non disputare neppure i gironi di settembre.

Un brutto passo indietro per la compagine che, priva del campione numero 1 del mondo, ha rimediato una sconfitta pesante dalla Slovacchia. Ora l'obiettivo sarà quello di restare nel gruppo mondiale per riprovarci nella prossima annata.

Tutti gli accoppiamenti

Ecco nel dettaglio tutti gli accoppiamenti, con alcuni dei quali che possono promettere tanto spettacolo per via della partecipazione di diverse squadre di alto livello (e magari di tennisti della top 10-20 al via per dare un aiuto importante al loro Paese): Serbia-Grecia, Croazia-Lituania, Svezia-India, Kazakistan-Danimarca, Polonia-Corea del Sud, Svizzera-Perù, Egitto-Ungheria, Norvegia-Portogallo, Austria-Turchia, Taiwan-Bosnia, Israele-Ucraina e Giappone-Colombia.

Sulla carta un affascinante incontro sarà tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, visto che i destini dei loro rispettivi nazionali si incroceranno. Non è ancora possibile sapere se i due giocatori prenderanno parte al confronto che avrà luogo in Serbia: sicuramente il dato più rilevante è che una delle due formazioni non potrà concorrere all'insalatiera nel 2025.