Capitan Volandri: "La Coppa Davis è un nostro obiettivo per questo e i prossimi anni"

"Certamente avvertiamo la responsabilità di ripeterci, la Davis è un nostro obiettivo per questo e i prossimi anni e sono sicuro che potremo vincerla ancora, perché abbiamo le qualità adatte" .

Capitan Filippo Volandri è già proiettato alla prossima edizione della più importante manifestazione a squadre. Considerando lo status raggiunto da Jannik Sinner - l'altoatesino ha conquistato il primo Slam agli Australian Open - e il talento di tennisti del calibro di Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, l'obiettivo dell'Italia è proprio quello di provare a difendere lo storico successo ottenuto a Malaga lo scorso novembre.

La speranza è quella di ritrovare un Matteo Berrettini al massimo livello per fornire ulteriore forza a una squadra già pronta.

Volandri cerca il bis in Coppa Davis: "È un nostro obiettivo"

"La stagione è appena iniziata, settembre è lontanissimo e come sempre tutte le squadre approdate tra le migliori 16 saranno pericolose, anche se la superficie velocissima toglie sicuramente qualcosa a qualcuno.

Favorite? Al momento, dico Spagna, perché ospita un girone e le Finali in casa e potrebbe avere Rafael Nadal accanto a Carlos Alcaraz. Poi Stati Uniti, per la profondità della rosa e Canada se stanno tutti bene.

E Francia e Germania hanno grandi tradizioni, non dimentichiamolo" , ha dichiarato Volandri in un'intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport. La Serbia di Novak Djokovic - il 36enne non ha giocato - è stata eliminata nella sfida valida per la qualificazione alla fase a gironi contro la Slovacchia.

Un risultato che esclude dalla competizione una delle maggiori indiziate al titolo. "Sicuramente una sorpresa, e non ho capito la scelta della Serbia di giocare sulla terra. Però abbiamo vinto la Davis quando Djokovic c’era, battendolo pure.

Ma gli avversari non mancheranno, la Coppa è un frullatore che richiede di essere al top, per quanto possibile, in due settimane specifiche: quella dei gironi e quella delle Finali" , ha commentato Volandri.