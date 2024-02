Coppa Davis - Ecco le 12 squadre qualificate che parteciperanno alla fase a gironi

© Atsushi Tomura-Getty Images for ITF

Qualificazioni di Coppa Davis non senza sorprese e ci sono alcune vittime eccellenti che non arrivano alla fase a gironi di settembre. Dopo la Serbia - senza Novak Djokovic che è in vacanza in Italia, perde anche la Croazia superata in casa dal Belgio.

Nessun problema per la Francia contro Taipei mentre stacca il pass al singolare decisivo l'Argentina. Vediamo tutti i risultati e le 12 squadre che si uniscono a Italia, Australia, Gran Bretagna e Spagna che erano già di diritto alla fase a gironi.

Il Canada senza Auger Aliassime e Shapovalov ha battuto la Corea del Sud 3-1. Decisivo Diallo che ha vinto i suoi due singolari. La sorpresa più grande è stata firmata dalla Slovacchia che ha staccato il pass per settembre battendo 4-0 la Serbia fuori casa.

Sfida chiusa già con il doppio. Il Belgio ha vinto per 3-1 in Croazia estromettendola dalla manifestazione: Bergs ha battuto Cilic nel singolare di apertura e poi si è ripetuto nella seconda giornata contro Ajdukovic.

La Germania vince in Ungheria, il Brasile si impone in Svezia

La Germania si è imposta per 3-2 in Ungheria, punto decisivo portato da Struff. Molto combattuta Olanda-Svizzera terminata 3-2 per i padroni di casa. Nel singolare decisivo vittoria di Van de Zandschulp su Huesler.

Dominio della Repubblica Ceca che ha superato 4-0 Israele. Stesso punteggio con il quale gli Stati Uniti hanno battuto l'Ucraina sul campo neutro di Vilnius. La Finlandia ha superato per 3-1 il Portogallo. Agevole successo anche della Francia a Taipei: a segno Van Assche, Mannarino e Mahut-Roger Vasselin in doppio.

Si salva solo al tie break dell'ultimo match l'Argentina che a Rosario ha eliminato col brivido con il punteggio di 3-2 il Kazakistan. Il Brasile si è imposto per 3-1 in Svezia con due punti portati a casa da Monteiro.

Infine in Cile la formazione di casa di Jarry e Tabilo ha battuto 3-2 il Perù in un'altra sfida molto lottata. Le 12 qualificate alla fase a gironi a settembre con Italia, Australia, Gran Bretagna e Spagna sono quindi: Canada, Slovacchia, Belgio, Germania, Olanda, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Finlandia, Francia, Argentina, Brasile e Cile.