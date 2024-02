Coppa Davis, che sorpresa: la Serbia di Djokovic già fuori dalla competizione

© Srdjan Stevanovic/Getty Images for ITF

La Serbia è già fuori dalla prossima Coppa Davis. E’ questa la notizia più sorprendente della giornata che previene dalla qualificazioni del torneo che andrà in scena a novembre. Una sconfitta netta (3-0), senza appelli, quella subita dalla nazionale di Novak Djokovic contro la Slovacchia.

Pur non avendo a disposizione il numero uno al mondo, che ha deciso di saltare questa fase della competizione per riposarsi dopo le fatiche degli Australian Open, era difficile pronosticare l’eliminazione della scorsa semifinalista (uscita proprio contro l’Italia), contro una squadra sulla carta inferiore.

Miomir Kecmanovic, arrivato fino agli ottavi di finale a Melbourne, e quindi in ottima forma, è caduto rovinosamente sotto l’eccellente servizio di Lukas Klein, autore di ben 13 ace. Uno stop che si è poi aggravato ancor di più quando il connazionale Dusan Lajovic, dopo aver fatto vinto il primo set contro Alex Molcan, è crollato nei successivi due set collezionando solo giochi.

Non sono andate meglio le cose poi in doppio, dove si sono rivisti in campo Klein e Kecmanovic, in coppia con le new entry Zelenay e Cacic. Anche in questo caso sconfitta cocente per il duo serbo che si deve arrendere con il risultato di 7-6(3) 6-3.

2024 nero per Novak Djokovic

Un inizio di 2024 di certo non entusiasmante per il fuoriclasse balcanico, che pur non essendo stato protagonista diretto di questa debacle, vede sfumare un altro potenziale trofeo in questa stagione, dopo aver perso la possibilità di alzare per l’undicesima volta il titolo in Australia.

La nazionale serba invece, sarà chiamata a giocare gli spareggi per non retrocedere la settimana dopo lo US Open. Un appuntamento dove probabilmente sarà richiesta la partecipazione del 24 volte campione Slam.

L'Italia, dal canto suo, vede invece defilarsi già una dei team più forti all'orizzonte, in vista dell'obiettivo di riconfermare il titolo conquistato per la seconda volta nella sua storia qualche mese fa.