Coppa Davis qualificazioni: ecco le 12 sfide in programma nel prossimo fine settimana

© Clive Brunskill- Getty Images for ITF

Messi in archivio gli Australian Open, questa settimana vede il circuito Atp in campo a Montpellier dove si giocherà un Atp 250. Ma non è tutto perchè è anche la settimana con le qualificazioni di Coppa Davis.

Si giocheranno infatti venerdì 2 e sabato 3 febbraio o sabato 3 e domenica 4 febbraio, dodici sfide a eliminazione diretta per qualificarsi alla fase a gironi di settembre. Ogni incontro è composto da due partite di singolare il primo giorno e un doppio e due singolari il secondo giorno.

Le 12 nazioni vincitrici si uniranno alle due nazioni finaliste del 2023 (Australia e Italia, vincitrice della Coppa Davis) e alle due wild card (Gran Bretagna e Spagna) per un totale di 16 nazioni.

Le dodici sfide di qualificazione previste nel fine settimana

Ecco le dodici sfide in programma.

A Montreal (cemento indoor) si gioca la partita tra Canada e Corea del Sud. Assente Auger Aliassime in campo a Montpellier nell'Atp 250. La Serbia senza Novak Djokovic affronta a Kraljevo sulla terra battuta al coperto la Slovacchia.

A Varadzin su un campo veloce indoor si gioca la sfida tra Croazia e Belgio. A Tatabanya sempre sul sintetico indoor l'Ungheria ospita la Germania con Alexander Zverev. Nell'indoor di Groningen l'Olanda di Griekspoor e Van de Zandschulp ospita la Svizzera.

A Trinec (rebound ace – indoor) la Repubblica Ceca con Lehecka e Machac ospita Israele. A Vilnius in Lituania per i noti motivi legati alla guerra, l'Ucraina ospita gli Stati Uniti. A Fritz e Korda il compito di provare a portare gli Usa alla fase a gironi.

A Turku su un campo veloce indoor la Finlandia di Ruusuvuori e Virtanen cerca di strappare il pass contro il Portogallo che vedrà in campo una delle sorprese dell'Australian Open, Nuno Borges. A Taipei andrà di scena sul veloce indoor contro i padroni di casa la Francia con Humbert, Mannarino e Fils.

Decimo playoff a Rosario sulla terra battuta all'aperto: in campo l'Argentina di Francisco Cerundolo, Baez e Etcheverry contro il Kazakistan di Bublik. A Helsingborg sul cemento indoor la Svezia ospita il Brasile. Infine sul cemento all'aperto di Santiago del Cile derby tutto sudamericano tra il Cile di Jarry e Tabilo e il Perù di Varillas.

Il riepilogo delle dodici partite di qualificazione: Canada-Corea del Sud Serbia-Slovacchia Croazia-Belgio Ungheria-Germania Olanda-Svizzera Repubblica Ceca-Israele Ucraina-Stati Uniti Finlandia-Portogallo Taipei-Francia Argentina-Kazakistan Svezia-Brasile Cile-Perù Già alla fase a gruppi: Italia, Australia, Gran Bretagna, Spagna.