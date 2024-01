Incontro al Quirinale con il team di Coppa Davis: Binaghi svela la nuova data

© Clive Brunskill/Getty Images

C’è sempre tempo per celebrare la Coppa Davis. L’insalatiera, riportata in Italia da Jannik Sinner e compagni dopo 47 anni di astinenza è stato senza dubbio il successo più importante del 2023.

Trionfo che però non ha trovato, almeno momentaneamente, il suo epilogo nell’incontro tra i suoi protagonisti e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come riportato da Il Corriere Dello Sport, questo sarebbe dovuto originariamente avvenire il 21 dicembre, ma l’assenza di alcuni membri del team ha fatto slittare l’incontro, che ad oggi, periodo nel quale i tennisti sono impegnati a Melbourne per gli Australian Open, appare impossibile.

La nuova data suggerita da Angelo Binaghi

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ne ha parlato, aprendo alla possibilità di un incontro al termine del Major in Australian. Il boss della FITP si è detto fiducioso sulla ‘fumata bianca’: “Il ministro Abodi si sta adoperando affinché la squadra di Coppa Davis possa essere ricevuta al Quirinale di ritorno dall’Australia.

Tra fine gennaio e inizio febbraio, Quirinale permettendo, credo sia la finestra per avere tutti insieme i giocatori in Italia“, ha dichiarato, svelando il periodo in cui gli atleti potrebbero fare visita al Quirinale.

Rimandato dunque al termine degli Happy Slam la celebrazione del gruppo azzurro, capitanato da Filippo Volandri e composto da Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli. L’insalatiera come detto, dal 1976, quando a portare il trofeo in patria furono Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli con il loro capitano Nicola Pietrangeli.

Angelo Binaghi ha parlato così della recente impresa azzurra in quel di Malaga: “Credo non ci sia un oggetto nel mondo dello sport che abbia un valore più iconico della Coppa Davis. Questo non solo perché è la competizione a squadre più antica nel mondo dello sport, ma perché credo che giocare in Coppa Davis sia il sogno di milioni di ragazzini nel mondo che iniziano a giocare a tennis", ha concluso.