Volandri sulla Davis: "Il tennis come il calcio, se scegli male sei un co******"

Dopo una lunga attesa l'Italia è finalmente tornata nella storia ed ha vinto la sua seconda Coppa Davis, 47 anni dopo l'ultimo successo. Jannik Sinner e la sua squadra hanno realizzato un'impresa straordinaria, capitanata ovviamente da Filippo Volandri che è riuscito a gestire al meglio tutti i suoi ragazzi.

Nelle ultime ore Volandri è intervenuto durante la trasmissione Che Tempo che fa e ha trattato di tanti temi, ricordando per prima cosa la grande impresa dei nostri ragazzi. Nella trasmissione che va in scena sul canale Nove Volandri ha parlato così: "Sono stati giorni davvero duri, questi ragazzi si sono resi disponibili sempre, per giocare sia nel singolare che nel doppio.

Quando ho accettato questo incarico ho detto che lo avrei voluto per almeno cinque anni per costruire una squadra, le cose sono andate anche meglio. Sono arrivato che Matteo (Berrettini, ndr) già era protagonista mentre Musetti e Sinner stavano crescendo.

Ora c'è anche Arnaldi che ha fatto un gran lavoro alle Finali ed è in crescita". Ovviamente non poteva non fare riferimento alle scelte e a chi non è potuto andare a Malaga, Volandri ha chiarito: "È complicato fare queste scelte, siamo dinanzi a scelte molto complicate.

Il lavoro però è stato fatto prima, ho lavorato in primis sulle disponibilità: a ognuno di loro a prescindere dal ruolo nel singolare oppure nel doppio. Poi ormai ci stiamo avvicinando un po' al calcio: se metti uno e vinci hai ragione, se metti l'altro e perdi sei un co******".

Infine Volandri ha concluso: "Ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto quando siamo rientrati in Italia, abbiamo raggiunto un risultato straordinario dopo ben 47 anni. Entri nei treni e sugli aerei e ti ricordi che tutti quanti hanno visto le nostre sfide, l'hanno vista ovunque".

Insomma l'impresa dei nostri azzurri resterà nella storia e Jannik Sinner e tutti i nostri ragazzi hanno fatto qualcosa che il mondo dello sport italiano non dimenticheranno mai, e hanno reso incredibile il 2023 dello sport.