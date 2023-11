Coppa Davis da record: gli ascolti della finale tra Italia e Australia

Bolelli e la dedica a Fabio Fognini: "Mi dispiace per mio fratello..." 10 ore fa

Il secondo match singolare tra Jannik Sinner e Alex De Minaur della finale tenuta ieri a Malaga, trasmessa in chiaro su RAI2 ha tenuto incollati alla TV 4.662.000 spettatori con uno share del 23.32% a cui si aggiungono gli appassionati di Sky Sport che sono stati 1.024.000 con uno share del 5.1% .

La finale delle Nitto ATP Finals tra il 24 volte campione Slam e il numero 4 del mondo originario di San Candido è stata vista da 6.7 milioni di telespettatori pari al 29.3% di share diventando la partita di tennis più seguita della storia e tra gli eventi maggiormente seguiti nel 2023 in Italia; la semifinale di sabato contro la Serbia che ha visto Jannik prevalere su Novak invece, è stata seguita da 2 milioni e centoquaranta novemila spettatori con uno share del 17%.

Il movimento tennistico italiano sta ottenendo grandi risultati e riportando, dopo diversi anni, tanti fan a seguire questo fantastico sport. Ne è chiara manifestazione lo share percentuale fatto registrare dalla RAI e Sky Sport nel corso delle Nitto ATP Finals 2023 che si sono tenute al Pala AlpiTour di Torino (gremito in occasione della settimana del Torneo dei Maestri) e della settimana appena conclusa di Coppa Davis che ha visto trionfare l’Italia contro l’Australia dopo 47 anni dall’ultimo successo degli Azzurri.

