Coppa Davis - Volandri sceglie Sinner e Arnaldi: ecco le squadre per la finale

© Clive Brunskill/Getty Images

Ottava finale della sua storia in Coppa Davis e l'Italia cerca il secondo successo della sua storia. Dopo aver superato gli ostacoli Olanda e soprattutto la Serbia del numero uno al mondo Novak Djokovic gli azzurri affronteranno l'Australia, una nazione storicamente insidiosa e che l'ha battuta tre volte su tre in finale di Coppa Davis.

Gli azzurri guidati da capitan Filippo Volandri e da uno storico finora Jannik Sinner vogliono invertire il trend e proveranno a battere i forti 'canguri' Era la scelta più attesa e alla fine Filippo Volandri ha deciso: sarà Matteo Arnaldi il primo singolarista della finale e affronterà l'insidioso Alexei Popyrin, giovane australiano di origini russe ma di grande talento.

È questa la sfida che potrebbe risultare decisivo con l'azzurro che spera di ripetere l'ultimo precedente, la vittoria nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Arnaldi vinse in rimonta ed offrì una grande prestazione, l'Italia e tutti i suoi tifosi sperano possa ripetersi.

Situazione molto differente per gli altri due match di giornata con Jannik Sinner che parte senza dubbio favorito su Alex De Minaur, numero uno australiano e tennista fastidioso. I precedenti parlano chiaro e fino ad ora il tennista non è mai riuscito ad impensierire il talento altoatesino.

Sicuramente per l"Italia sarà fondamentale evitare il doppio dove l'Australia ha Matthew Ebden e una sfida che vede i canguri nettamente favoriti nel doppio. Siamo all'inizio ma l'Italia spera che questa domenica possa farsi la storia del tennis.

Nelle scelte ufficiali l'Italia ha comunicato la coppia composta da Lorenzo Sonego e Bolelli ma - come nei due atti precedenti - le cose cambieranno nel caso il doppio risulti decisivo e in tal caso giocherà Sinner.

Si parte, Arnaldi vs Popyrin, poi Sinner contro De Minaur ed eventualmente il doppio. Sono passati 49 anni, 25 dall'ultima finale e per l'Italia è importante provare a tornare a vincere e dimostrare di essere sempre più competitiva nel movimento tennistico azzurro. Perché c'è Jannik Sinner e non solo e questa domenica si può fare la storia di questo sport.