Coppa Davis - Ecco i precedenti dell'Italia in finale: l'insalatiera manca da 47 anni

La formazione australiana invece vanta ben 28 titoli, nonché 20 finali perse (l'ultima nel 2022 contro il Canada in quel di Malaga). L'affermazione più recente è del 2003, targata da Lleyton Hewitt (ora capitano della squadra) e Mark Philippoussis. L'albo d'oro è pronto ad aggiornarsi: riuscirà l'Italia a tornare alla vittoria?

Le sei finali perse sono risalenti al 1960, 1961, 1977 (in tutte e tre le occasioni fu proprio l'Australia a trionfare), 1979, 1980 e l'ultima nel 1998 con la Svezia poi vincitrice della competizione. 25 anni fa erano Andrea Gaudenzi, Davide Sanguinetti, Diego Nargiso e Gianluca Pozzi a vestire la maglia azzurra, guidati dal capitano Paolo Bertolucci.

Il merito maggiore è senza dubbio di Jannik Sinner, che è riuscito a far restare in corsa la nazionale annullando tre match point consecutivi a Nole (nessun altro nella storia ci era mai riuscito) e vincendo poi la partita.

Le imprese con i Paesi Bassi (successo al doppio decisivo nonostante i favori del pronostico si fossero spostati in favore degli olandesi) e la Serbia di Novak Djokovic (vittoria in rimonta ancora più rocambolesca) hanno portato la formazione capitanata da Filippo Volandri a contendersi il trofeo nell'atto conclusivo con l'Australia, che ha avuto sicuramente un cammino più agevole contro Repubblica Ceca e Finlandia.

Un pezzo di storia è stato già scritto, ma gli azzurri non vogliono assolutamente fermarsi e cercheranno di scrivere un'intera pagina. L'Italia è pronta a giocare l'ottava finale assoluta in Coppa Davis, con l'obiettivo di riportare l'insalatiera 'a casa' a distanza di 47 anni dall'ultima volta.

