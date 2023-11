Coppa Davis - L'Italia è in finale! Sinner e Sonego eliminano Djokovic e la Serbia

© Fran Santiago/Getty Images

Sarà l'ottava partecipazione in finale di Coppa Davis. L'Italia ce l'ha fatta: con una grande impresa gli azzurri hanno eliminato in rimonta la Serbia di Novak Djokovic e domenica 26 novembre si contenderanno con l'Australia l'ambita insalatiera.

Era dal 1998 che la nazionale non si spingeva fino all'atto conclusivo della competizione, perdendo in quell'occasione contro la Svezia a Milano. L'ultima e unica vittoria risale, come praticamente tutti gli appassionati di tennis sanno, al 1976.

L'Italia è entrata in campo concentratissima, naturalmente galvanizzata dall'impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic. I due sono stati mandati nuovamente nel ring dai capitani insieme a Miomir Kecmanovic (che ha disputato il primo singolare) e Lorenzo Sonego, che ha già fatto coppia con l'altoatesino giovedì nel match decisivo contro i Paesi Bassi.

Le squadre hanno tenuto molto bene i primi turni di servizio, senza concedere opportunità di break. La svolta nel sesto gioco: gli azzurri hanno provato ad aumentare l'intensità del gioco, prendendo soprattutto di mira Kecmanovic, e sul 30-40 (alla prima chance) hanno trovato l'importantissimo vantaggio.

Sinner e Sonego non hanno poi sbagliato e hanno ottenuto il primo set per 6-3. Nel secondo è stata nuovamente l'Italia ad avvicinarsi al break per prima: sull'1-1, ai vantaggi, Kecmanovic ha ceduto alla battuta e gli azzurri si sono caricati ulteriormente.

La Serbia però non ha mollato e si è subito rifatta minacciosa con un 'inaspettato' contro-break, che ha abbastanza sorpreso la coppia italiana. Gli azzurri hanno tenuto duro al momento favorevole della Serbia: sul turno di battuta di Sonego, sono state 4 le palle break annullate per restare a contatto nel punteggio (3-3).

La sfida si è accesa definitivamente, con il pubblico che ha continuato a sostenere calorosamente le due compagini dopo ogni punto. Nel settimo gioco l'Italia, nuovamente ai vantaggi, ha trovato il guizzo per ritrovare il break grazie a un Sonego in grande spolvero. È stato il colpo che ha praticamente mandato ko gli avversari, che si sono poco dopo arresi sul 6-4.