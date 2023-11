Coppa Davis - L'Italia è ancora viva: Sinner annulla 3 match point e supera Djokovic

© Clive Brunskill/Getty Images

L’Italia è ancora viva. Ci ha pensato un Jannik Sinner in formato deluxe - annullando tre match point - a rimettere in corsa gli azzurri nella seconda semifinale della più importante manifestazione a squadre e rinviare tutto al doppio decisivo.

Il cammino del team capitanato da Filippo Volandri in Coppa Davis non è terminato e vivrà un altro determinante capitolo tra pochissimi minuti. Sinner ha compiuto una vera impresa e sconfitto per la seconda volta nel giro di dodici giorni Novak Djokovic con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5.

In Coppa Davis, nella storia del tennis tricolore, solo Nicola Pietrangeli era riuscito a battere il numero uno del mondo superando Neale Fraser nel 1960. Prima della vittoria di Sinner ai danni di Djokovic, il bilancio degli italiani negli scontri diretti disputati contro il numero uno in carica era di undici sconfitte e un successo.

La statistica diventa ancora più significativa estendendo il discorso al Tour ATP. Dal 2011, quando il serbo ha fatto la sua prima comparsa sulla vetta del ranking, solo cinque giocatori erano stati in grado di sorprenderlo in due occasioni nel corso della stessa stagione.

Si tratta di Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Nick Kyrgios e Dominic Thiem.

Sinner si è rivelato perfetto nel primo set e non ha mai permesso a Djokovic di creargli alcun fastidio grazie a una serie di colpi esplosivi da fondo campo e un servizio sopraffino.

Il tennista di San Candido ha messo subito le cose in chiaro mostrando grande aggressività in risposta e Djokovic ha tentato un complicato serve & volley sulla prima palla break della disputa. Sinner ha rimontato da 0-30 nel quarto game e nel gioco successivo trovato il doppio vantaggio colpendo una straordinaria risposta vincente con il rovescio.

Il serbo ha aggiornato il suo score in sole due circostanze nel set inaugurale. Dopo un breve colloquio con il capitano Viktor Troicki, Djokovic ha approcciato il secondo parziale in maniera completamente diversa e provato a mettere pressione a Sinner.

La nuova tattica ha dato i suoi frutti, perché l’azzurro ha colpito un doloroso doppio fallo sulla chance di break offerta all’avversario sull’1-2. Djokovic non ha sofferto al servizio e, come accaduto a Sinner nel primo set, ha chiuso con il doppio break.

Djokovic ha speso tante energie in apertura di terzo set, ma Sinner ha resistito portando dalla sua parte un interminabile secondo game, dove ha cancellato una palla break con un provvidenziale servizio vincente. L’azzurro è uscito vittorioso anche dalla battaglia intrapresa sul 3-4 e difeso con uno schiaffo al volo la parità.

Il decimo game, in un senso o nell'altro, è risultato fatale. Sinner ha salvato tre match point consecutivi e Djokovic ha accusato il colpo. Sul 5-5, il serbo è andato in confusione e ceduto la battuta rimanendo immobile sul passante dell'italiano.