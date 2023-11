Coppa Davis - Kecmanovic batte Musetti in rimonta: Italia sotto 1-0 contro la Serbia

© Clive Brunskill/Getty Images

Non è bastato un ritrovato Lorenzo Musetti a portare in vantaggio l’Italia nella semifinale contro la Serbia. Miomir Kecmanovic ha dimostrato di aver compiuto significativi progressi dal punto di vista della gestione delle emozioni e ha sconfitto l’italiano in rimonta con il punteggio di ( 7) 6-7, 6-2, 6-1 in due ore e 24 minuti di gioco.

Il belgradese ha avuto il merito di non rimuginare sulle occasioni non capitalizzate nel primo set e ha reagito con una determinazione difficile da contenere. La Serbia, grazie al suo successo, è a una solo vittoria dalla finale: Novak Djokovic avrà il match point, ma dovrà fare i conti con Jannik Sinner.

Coppa Davis - Kecmanovic batte in rimonta Musetti: Serbia-Italia 1-0

Musetti non ha iniziato bene e ha subito ceduto la battuta lasciandosi schiacciare dal dritto di Kecmanovic. Il serbo ha avuto altre occasioni - salvate con coraggio da Musetti - e guadagnato la possibilità di servire per il set annullando una sola palla del contro break sul 3-2 affidandosi a due smash.

Nel momento clou, Musetti ha attivato il pilota automatico e sorpreso in risposta il rivale sul 4-5 disputando un magnifico game. Una discreta seconda di servizio ha impedito all’italiano di gettare tutto alle ortiche e solo il tie-break ha decretato il primo verdetto.

Entrambi hanno lottato senza risparmiasi dando vita a un tie-break di altissimo livello. Musetti ha collezionato quattro punti di fila dall’1-3, ma si è messo nei guai da solo colpendo un doppio fallo. Il 21enne non si è lasciato condizionare dall’errore e ha chiuso al terzo set point con il classico schema servizio e dritto.

Nella seconda frazione di gioco, sul 3-2, Kecmanovic si è reso protagonista di un vero e proprio assolo e ha siglato il break al terzo tentativo mettendo in campo le sue doti difensive e tirando un velenoso passante.

Il serbo ha perso solo due game e acquisito fiducia in vista del set decisivo. Set decisivo che si è aperto con due break di fila di uno scatenato Kecmanovic, capace di salire in pochissimi minuti 4-0. Un problema al flessore ha condizionato Musetti, costretto a richiedere il medical time out. Il serbo ha esteso il suo dominio senza patemi.