Coppa Davis - Volandri punta su Musetti, sarà lui nel singolare con Jannik Sinner

Era nell'aria ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale. Sarà Lorenzo Musetti il primo singolarista dell'Italia nella semifinale contro la Serbia che si terrà in queste ore. Una scelta cruciale con Volandri che cambia e mostra grande coraggio per un match che potrebbe rivelarsi fin da subito decisivo.

Con il secondo singolare che vedrà opposto Jannik Sinner al numero uno al mondo Novak Djokovic (non perde da anni nel proprio singolare di Davis) gli azzurri puntano tutto sul carrarino che - sebbene non sia nella sua superficie preferita - si è detto molto carico in questi giorni.

Volandri ha preferito Musetti a Matteo Arnaldi, tennista che ha perso il suo match nei Quarti di finale della competizione contro l'Olanda. Arnaldi aveva avuto anche tre match point ma ha peccato forse di inesperienza ed ha ceduto in tre set all'insidioso rivale Van de Zandschulp.

Sinner (prima in singolare e poi in doppio con Sonego) ha risolto la pratica Orange ed ora gli azzurri sono consapevoli che possono fare la storia. La vincente di Italia vs Serbia affronterà in finale l'Australia, una nazionale di grande storica ma tutt'altro che impossibile da sfidare in questo momento storico ed anzi al momento Italia e Serbia appaiono sulla carta favorita sui canguri.

Lasciato solo al doppio Lorenzo Sonego, che in queste ore, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, aveva confermato di non essere pronto al 100 % e che forse Volandri non ha ritenuto ideale schierare il torinese sia per il singolare che per il doppio.

Manca ormai meno di un'ora e siamo tutti carichi, ci sono le scelte ufficiali e sarà Italia contro Serbia, una sfida che si preannuncia di grandissimo livello. Non solo in quanto vedremo per la terza volta in pochi giorni Jannik Sinner contro Novak Djokovic, l'azzurro ha vinto la prima e poi ha perso la seconda nella finale Atp contro il campione balcanico.

Ora c'è la 'bella' e i tifosi si augurano veda stavolta gli azzurri vincitori. Musetti affronterà Miomir Kecmanovic mentre Jannik Sinner affronterà il numero uno Novak Djokovic. In doppio almeno attualmente sono iscritti Bolelli e Sonego ma quasi sicuramente (solo in caso di 2-0 Italia no) Volandri riproporrà la coppia composta da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.