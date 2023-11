Coppa Davis - Australia in finale per il secondo anno consecutivo: Finlandia ko 2-0

© Clive Brunskill/Getty Images

La favola della Finlandia in Coppa Davis non si è conclusa con il lieto fine. Il cammino del team capitanato da Jarkko Nieminen - iniziato con la vittoria nelle qualificazioni ai danni dell’Argentina - ha trovato il suo epilogo nella semifinale con l’Australia, che si è imposta vincendo i due singolari grazie alle ottime prestazioni di Alexei Popyrin e Alex de Minaur.

Per la squadra di Lleyton Hewitt si tratta della seconda finale consecutiva dopo quella raggiunta e persa lo scorso anno contro il Canada. L’Australia ha portato a casa la 200esima sfida della sua storia in Coppa Davis battendo la Repubblica Ceca ai quarti: solo gli Stati Uniti hanno fatto meglio.

Coppa Davis - Australia in finale per il secondo anno consecutivo

Hewitt, testate le condizioni di Jordan Thompson nel match con Tomas Machac, ha deciso di affidarsi a Popyrin. Il 24enne di Sydney ha risposto presente alla chiamata e sconfitto Otto Virtanen con il punteggio di 7-6( 5) , 6-2.

Entrambi hanno tenuto il servizio senza patemi fino al dodicesimo game, quando la prima palla break del match si è trasformata in un set point. Una profonda seconda di servizio ha salvato Popyrin, che ha agguantato in extremis il tie-break.

L’equilibrio si è interrotto sul 6-5 a favore dell’australiano, perché Virtanen ha spedito il dritto metri oltre la linea di fondo campo sul set point offerto all’avversario. Il finlandese ha accusato il colpo e si è praticamente auto-brekkato nel secondo set sul 2-3 commettendo due doppi falli di fila da 30-30.

A fare la differenza nella partita tra De Minaur ed Emil Ruusuvuori sono state la solidità e la fase difensiva dell’australiano. L’attuale numero 12 del ranking ATP ha spedito il suo team in finale con un provvidenziale 6-4, 6-4.

L’australiano ha effettuato l’immediato contro break collezionando un interminabile terzo game. Ruusuvuori, che era partito benissimo, ha spento la luce e ceduto ancora la battuta a causa del dritto in uscita dal servizio sbagliato.

Il doppio vantaggio ha definitivamente archiviato il parziale. De Minaur non si è lasciato trovare impreparato e nel secondo set ha subito annullato una palla break approfittando del gratuito di rovescio tirato dal rivale.

Nel gioco successivo, l'australiano ha capito il momento e puntato sul rovescio di Ruusuvuori: finito ancora lungo sulla chance di 2-1. De Minaur non ha mai permesso al finlandese di metterlo in difficoltà nei successivi game al servizio. L'Australia attende in finale una tra Italia e Serbia.