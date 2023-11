Coppa Davis - Chi avrà la meglio tra Italia e Serbia? Il pronostico di Nick Kyrgios

© Patrick Smith/Getty Images

Oggi alle 16 andrà in scena la prima semifinale della Coppa Davis tra Australia e Finlandia. Le due nazionali hanno superato i rispettivi quarti contro Canada, campione in carica, e Repubblica Ceca. La seconda si giocherà domani e invece vedrà di fronte l’Italia contro la Serbia, in uno spettacolare remake delle sfide di appena una settimana fa alle Finals tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Gli azzurri hanno superato ieri in rimonta l’Olanda, che si era portata avanti grazie al match di singolare vinto da Botic Van de Zandschulp sul nostro Matteo Arnaldi. Ci è voluto un Sinner in grande spolvero per rimontare la partita.

L’altoatesino ha prima battuto Tallon Griekspoor, poi in doppio con Lorenzo Sonego, ha battuto il duo orange. La serbia, rappresentata ovviamente da Nole ha chiuso i giochi grazie ai due singolari. Miomir Kecmanovic ha aperto le danze piegando Jack Draper, poi ci ha pensato il numero uno al mondo ad archiviare la pratica superando Cameron Norrie in due comodi set.

Kyrgios elegge i suoi favoriti per la finale

A decidere probabilmente le sorti della sfida tra Italia e Serbia saranno i loro giocatori più rappresentativi, Djokovic e Sinner, che si sfideranno per la terza volta negli ultimi sette giorni.

L’altoatesino aveva avuto la meglio su Nole nel round robin a Torino. In finale invece ha fatto valere la sua esperienza il serbo. Chi vincerà stavolta? Nick Kyrgios non sembra avere particolari dubbi. L’australiano senza dare particolari spiegazioni ha dato il suo pronostico su X: “Australia vs Serbia finale di Coppa Davis in arrivo.....”.

Australia vs Serbia Davis cup final incoming…… — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) November 23, 2023

Un parere che non lascia spazio ad interpretazioni. La sua Australia avrà la meglio sulla Finlandia. Gli azzurri invece finiranno la loro corsa per mano del team di Djokovic. Avrà ragione?