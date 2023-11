Coppa Davis - Novak Djokovic trascina la Serbia: sfiderà l'Italia in semifinale

© Fran Santiago/Getty Images

Come da pronostico della vigilia, saranno Italia e Serbia a giocarsi il posto in finale nella parte bassa del tabellone di Coppa Davis. Le due squadre, seppur in modo diverso, hanno battuto le rispettive avversarie e si daranno ora battaglia sabato 25 novembre a partire dalle ore 12.

Mentre gli azzurri hanno dovuto rimontare l'Olanda dopo aver perso il primo singolare, alla formazione serba è filato praticamente tutto liscio.

Kecmanovic in forma

Il capitano Viktor Troicki ha scelto di affidarsi a Miomir Kecmanovic, opposto al giovane Jack Draper (ritornato a una buona condizione fisica recentemente a seguito di un grave infortunio), per la prima partita di giornata e la decisione ha alla fine pagato.

Il 24enne di Belgrado ha mostrato un'ottima versione del suo tennis, provando subito a mettere in difficoltà il britannico, che in due occasioni si è salvato e ha confermato il turno di battuta annullando delle palle break.

I due si sono spinti al tie-break: un paio di leggerezze dell'inglese, come due doppi falli in momenti cruciali (sullo 0-1 e poi sul 2-4), hanno permesso al giocatore serbo di portarsi avanti. Nel secondo parziale entrambi hanno aumentato ulteriormente il rendimento al servizio, non concedendo chances di break all'avversario.

È stato un altro tie-break, stavolta più tirato terminato 8-6, a decretare il successo di Kecmanovic.

Djokovic fa il suo

Novak Djokovic si è confermato una sentenza in Coppa Davis e Cameron Norrie (al centro di una polemica proprio col campione 36enne per un episodio accaduto nell'ultimo incrocio agli Internazionali d'Italia) non ha potuto far nulla.

Nole non ha faticato neppure nei game iniziali al servizio e dal 2-2 ha cominciato a insidiare prepotentemente il tennista 28enne: un break nel quinto gioco gli ha garantito la conquista del set per 6-4, sfiorando anche un risultato più netto (il britannico ha evitato il doppio break annullato quattro chances sul 4-2).

Nel secondo il vincitore di 24 titoli del Grande Slam ha trovato un break a zero in apertura che ha semplificato e non poco le cose. In completa gestione Djokovic ha chiuso la contesa (6-4), evitando ulteriori problemi e risparmiandosi in vista delle prossime sfide.