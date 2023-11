Coppa Davis - Italia da sogno: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego regalano la semifinale

© Clive Brunskill/Getty Images

L'Italia non si arrende mai, neppure in situazioni di estrema difficoltà. La vittoria nel primo singolare sembrava aprire grandi spiragli all'Olanda, favorita proprio nel doppio, ma gli azzurri hanno saputo ribaltare il risultati finale grazie a un Jannik Sinner ispirato pure nel match decisivo con Lorenzo Sonego.

Tanti applausi per la squadra capitanata da Filippo Volandri, le cui scelte questa volta hanno premiato. In semifinale di Coppa Davis la nazionale attenderà la vincente della sfida tra Serbia (di Novak Djokovic) e Gran Bretagna, che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio a Malaga.

Il doppio

Una sfida complicatissima ma l'inizio è stato senza dubbio incoraggiante per gli azzurri. Jannik Sinner ha subito dato diverse garanzie al servizio e in risposta, Lorenzo Sonego ha dato il suo solito contributo comunque importante, rischiando nel suo primo turno in battuta.

Sul 2-1 la coppia italiana non è riuscita a sfruttare una situazione di estremo vantaggio (0-40) trasformando le palle break a disposizione; merito soprattutto delle ottime prime di Tallon Griekspoor. L'Italia è rimasta sempre in corsa e molto attenta su ogni punto.

Sul 4-3, dopo aver annullato un tentativo agli avversari, l'altoatesino e il torinese hanno trovato il guizzo per conquistare il break ai vantaggi: un'occasione colta nel game successivo dal nativo di San Candido al servizio, che ha portato avanti la compagine capitanata dal capitano Filippo Volandri (6-3).

Nel secondo parziale, seppur con qualche difficoltà come nel primo, entrambe le formazioni hanno tenuto i turni di battuta con i due giocatori. La svolta è stata nel settimo gioco: l'Italia con grande determinazione ha sorpreso Koolhof al servizio e si è portata sullo 0-40; alla terza opportunità gli azzurri hanno ottenuto un pesantissimo break, che Sonego (con l'aiuto di un solidissimo Sinner) ha saputo conservare.

Sul 5-3 i due italiani non hanno tremato e sono stati in grado di archiviare la pratica, aggiudicandosi il set per 6-4. Un successo gratificante in doppio, quasi vicino a un'impresa, che rilancia prepotentemente le quotazioni del team in queste Finals di Coppa Davis.