Coppa Davis - Arnaldi spreca, Sinner salva: ora all'Italia serve un'impresa

Lo scenario che molti tifosi temevano si è verificato. Italia e Olanda sono sull'1-1 al termine dei due singolari: sarà il doppio a decidere la squadra che raggiungerà le semifinali e sfiderà la Serbia o la Gran Bretagna, in campo proprio dopo la fine di questo confronto.

Sinner una garanzia

Non una partita semplice per Jannik Sinner, reduce dalla dispendiosa settimana delle Finals a Torino. L'altoatesino è però sceso in campo concentrato contro un avversario ostico come Tallon Griekspoor, che ha cominciato benissimo al servizio la gara.

L'azzurro è rimasto sempre a contatto nel punteggio, non lasciandosi mai sorprendere dall'olandese, entrato più tranquillo e sicuro di sé dopo la vittoria iniziale del suo compagno. Griekspoor ha annullato anche delle palle break e trainato il rivale al tie-break: l'azzurro ha fatto la differenza nel momento cruciale e per 7-3 si è portato avanti.

Nel secondo set il 27enne di Haarlem è iniziato a calare con il rendimento della prima e in generale: il nativo di San Candido ne ha subito approfittato aumentando la pericolosità in risposta, che gli ha consentito di prendersi il break in apertura e salire 3-0.

Il giocatore olandese ha accusato il colpo e, sotto 15-40, ha nuovamente perso la battuta. Il crollo di Tallon ha permesso al numero 4 del mondo di chiudere abbastanza velocemente il match sul 6-1, in poco più di un'ora.

Arnaldi, che peccato

Matteo Arnaldi non è riuscito a regalare il primo punto all'Italia, nonostante abbia giocato nel complesso un buon tennis. Alcune scelte dell'italiano nel momento più importante dell'incontro (il tie-break del terzo set) non hanno pagato e sono costate carissimo.

Il ragazzo di Sanremo ha iniziato col piede giusto e al tie-break ha conquistato col brivido il parziale inaugurale (8-6). Botic van de Zandschulp non si è disunito e ha aumentato il suo rendimento al servizio: nell'ottavo gioco un break 'improvviso' gli ha consentito di servire con successo per allungare la gara (6-3).

Nell'ultimo set è accaduto di tutto: l'azzurro è quasi uscito del tutto dalla lotta, perdendo la battuta e finendo addirittura sotto 3-1; poi ha trovato l'orgoglio di rientrare e riequilibrare una partita combattutissima.

Con grinta Arnaldi ha annullato un match point e si è garantito il tie-break. L'italiano lo ha ben condotto, è salito 6-4 e soprattutto sul secondo match point ha sprecato un'occasione ghiotta: la decisione di giocare un dropshot (non il suo miglior colpo) non lo ha premiato e ha concesso un'altra chance a van de Zandschulp.

L'olandese non si è fatto più pregare e alla prima opportunità ha sorpreso Arnaldi, battendolo 9-7.