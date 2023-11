Coppa Davis - Tutto pronto per Italia-Olanda: le scelte ufficiali di Filippo Volandri

© Clive Brunskill/Getty Images

Una partita assolutamente da non sottovalutare, che nasconde diverse insidie. Giovedì a Malaga comincia il cammino dell'Italia nelle fasi finali di Coppa Davis, con l'intento di arrivare fino in fondo e giocarsi le proprie carte per la conquista dell'insalatiera.

La formazione azzurra non ha nascosto le sue ambizioni neppure nella conferenza stampa pre-match, nonostante siano tante le incognite in Spagna: il secondo singolarista che potrebbe non dare le garanzie sperate e soprattutto il doppio nuovamente sperimentale (o quasi).

Il gruppo italiano ha però dimostrato di saper lottare e andare oltre questo tipo di difficoltà e, con un Matteo Berrettini infortunato ma sempre presente a sostenere i compagni in panchina, proveranno il colpaccio.

Il primo impegno non sarà affatto semplice: l'Olanda, che vanta un doppio di grandissima esperienza e spessore, ha una squadra compatta e temibile praticamente in tutti i match.

Le scelte dei capitani

I due capitani hanno finalmente sciolto le riserve e annunciato ufficialmente chi scenderà in campo a partire dalle ore 10.

Si partirà con la sfida molto interessante tra Matteo Arnaldi e Botic van de Zandschulp, che potrebbe indirizzare o addirittura decidere il tutto. A seguire un instancabile Jannik Sinner si troverà ad affrontare Tallon Griekspoor: l'altoatesino partirà naturalmente favorito ma dovrà fare attenzione all'olandese, specialmente se in giornata di grazia al servizio.

In caso di parità il doppio risulterà decisivo, con l'Italia che sarebbe a quel punto sfavorita: al momento Simone Bolelli e Lorenzo Sonego sono stati indicati da Filippo Volandri per dare battaglia a Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer.

Non è escluso che alla fine sia confermata invece l'indiscrezione della vigilia, con Jannik Sinner impegnato anche in doppio. La vincente avrà a che fare in semifinale con la Serbia o la Gran Bretagna, che si incroceranno nel pomeriggio: molti, ovviamente, attendono di rivedere Novak Djokovic contro Jannik Sinner dopo quanto accaduto alle Nitto Atp Finals di Torino la scorsa settimana.