Coppa Davis - L'Australia supera in rimonta la Repubblica Ceca: decisivo il doppio

L’incredibile ruolino di marcia della Repubblica Ceca in Coppa Davis - unica squadra a vincere tutti gli incontri disputati nella fase a gironi - si è interrotta a un solo game dalla semifinale. Avanti 1-0 al termine del match tra Tomas Machac e Jordan Thompson, il team di Navratil Jaroslav ha dovuto fare i conti con la pressione che una competizione come questa può trasmettere ai protagonisti.

Jiri Lehecka ha disputato un match perfetto fino al momento in cui ha servito per portare il suo Paese al penultimo atto del torneo. Alex de Minaur ha reso onore al soprannome “Demon” e completato una magnifica rimonta rinviando l’esito al doppio decisivo.

Il sogno dell’Australia di vincere la Coppa Davis per la 29esima volta continua e andrà a misurarsi con la sorprendete Finlandia, capace di eliminare i campioni in carica del Canada nel Day 1 delle Finals.

Coppa Davis - L'Australia supera in rimonta la Repubblica Ceca

Tomas Machac ha portato avanti la sua squadra battendo con il punteggio di 6-4, 7-5 Jordan Thompson.

Il ceco ha siglato il break in apertura trovando profondità con il dritto e costringendo l’avversario a un complicato rovescio. Machac ha recuperato da 15-40 sul 4-3 grazie a un ottimo dritto e a una prima vincente.

Nel secondo set, invece, è accaduto tutto nel finale. Il 23enne di Beroun non ha chiuso i conti al servizio, ma si è ripreso tutto con gli interessi nell’undicesimo gioco ipnotizzando Thompson con una magnifica risposta.

Jiri Lehecka si è rivelato impeccabile per lunghi tratti della partita, ma ha lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento sulla propria capacità di produrre tennis di alta qualità. Alex de Minaur ha avuto il merito di non abbandonare mai la partita mentalmente e si è imposto con il punteggio di 4-6, 7-6( 2) , 7-5.

Il primo break è arrivato nel quinto game, quando Lehecka ha colpito un fantastico dritto lungo linea e lasciato fermo l’australiano. Lehecka ha vinto la battaglia nell’interminabile decimo game annullando cinque palle del contro break e sfruttando il quarto set point.

Sull’1-1, nel secondo parziale, Lehecka è salito ancora in cattedra e ha brekkato De Minaur raccogliendo a rete i frutti di una eccezionale stop volley. La tensione ha bussato alla porta del ceco nel momento meno adatto.

Lehecka ha subito il break a zero sul 5-4 mostrando grande paura e De Minaur ha dominato il tie-break. In un terzo set ricco di ribaltoni, il ceco ha collezionato tre game consecutivi dallo 0-2 e rialzato la testa. De Minaur non si è arreso nemmeno nell’istante in cui ha fronteggiato un pesante 0-40 sul 2-3.

Le numerose occasioni sprecate hanno probabilmente inciso nella testa di Lehecka che nell’undicesimo game ha richiesto un disperato Hawk-Eye sulla risposta di De Minaur sulla palla break, terminata però sulla riga.

Come da pronostico, nonostante il punteggio potrebbe trarre in inganno( 6-4, 7-5, ndr) , in doppio non c'è stata partita. Troppa la differenza tra le due squadre, evidente la superiorità di Max Purcell e Matthew Ebden.

Gli australiani hanno liquidato Lehecka e Adam Pavlasek in due set. Purcell, autore di una grandissima prestazione, ed Ebden hanno lasciato solo due punti in battuta agli avversari nel primo set; un set in cui la legge del più forte si è abbattuta su Lehecka e Pavlasek nel settimo game.

Nel secondo parziale, la svolta è da ricercare sul 5-5: un errore a rete di Pavlasek ha condannato definitivamente la Repubblica Ceca.