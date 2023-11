Coppa Davis - Finlandia, prima storica semifinale: le parole dei protagonisti

© Clive Brunskill/Getty Images

La prima semifinalista della Coppa Davis 2023 è la Finlandia; la Nazione scandinava ha battuto il Canada campione in carica con il punteggio di 2-1. Protagonista principale della rimonta è stato il tennista Otto Virtanen numero 171 della classifica ATP che ha sostituito il numero 1 della Nazione Emil Ruusuvuori infortunato alla spalla.

Le parole dei protagonisti del successo finlandese

Virtanen ha vinto con il punteggio di 6-4 7-5 senza mai cedere il servizio contro Gabriel Diallo che a sua volta ha sostituito Fèlix Auger Aliassime. Nella conferenza post partita il giovane finlandese ha affermato: “Ogni volta che gioco con la maglia della Finlandia, davanti a questi tifosi,gioco in modo incredibile.

Non siamo in Finlandia, ma ho la sensazione che siamo lì, tutti si stanno divertendo molto. Ci stiamo divertendo dentro e fuori dal campo. C’è un piccolo impatto sul mio gioco vedendo come i tifosi reagiscono a quello che faccio, ogni punto genera molto supporto”.

Il punto decisivo è stato conquistato nel doppio (dato che nel primo match il canadese e finalista Slam Milos Raonic ha vinto il suo incontro,ndr.) in cui Virtanen è stato affiancato dal doppista Harri Heliovaara; il doppio finlandese ha battuto la coppia formata da Vasek Pospisil e Alexis Galarneau con il punteggio di 7-5 6-3.

Harri si è complimentato con il proprio compagno di squadra rimarcando la fiducia nei confronti del giovane finlanese rimarcando: “Questo è il motivo per cui giochiamo a tennis, ovviamente. Gioco per vivere emozioni come questa.

Oggi è stato uno dei giorni più belli della mia carriera. Abbiamo una grande squadra e sapevamo in anticipo che ci sarebbero stati molti tifosi finlandesi, ma non sai mai come ti sentirai in campo finché non sei lì.

Siamo stati sfortunati, Emil non ha potuto giocare oggi. Allo stesso tempo, stavamo facendo colazione e ho detto a questo ragazzo accanto a me (Virtanen) che forse avremmo avuto bisogno di due punti da lui. Dopo aver visto i singoli, sapevo che avrebbe giocato da matto anche in doppio.

Essere in campo è stato un piacere. Non posso chiedere di più. Come ho detto all'inizio, questo è il motivo per cui giochiamo e queste emozioni sono qualcosa che potrò assaporare per il resto della mia vita”.

Infine, ha concluso svelando un particolare dietro la coppia formata dalla Finlandia in doppio. “Vi svelo un segreto: non abbiamo mai giocato un punto di doppio insieme, nemmeno in allenamento. Oggi è stata la prima volta che abbiamo giocato un doppio insieme (ride).

Abbiamo rivisto le tattiche 15 minuti prima della partita. Tuttavia, a volte è la cosa che funziona meglio. Lasciare che le cose accadano, senza aspettative, semplicemente andando in campo e facendo del nostro meglio, essendo buoni compagni di squadra...

abbiamo fatto proprio questo."

La Finlandia sarà attesa in semifinale dalla vincente dell’incontro tra l’ Australia e la Repubblica Ceca che si terrà oggi a partite dalle 16.