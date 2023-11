Coppa Davis - La Finlandia elimina i campioni in carica del Canada

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo aver superato la concorrenza di Stati Uniti e Croazia nella fase a gironi, la Finlandia ha compiuto un’altra grande impresa in Coppa Davis ed eliminato i campioni in carica del Canada con il punteggio di 2-1 ai quarti di finale.

Per la prima volta nella sua storia la Finlandia ha conquistato le semifinali nella più importante manifestazione a squadre. La giornata si è aperta con una brutta notizia per entrambe i team, che hanno perso i loro miglior giocatori a poche ore dalla importante sfida. Felix Auger-Aliassime non è sceso in campo per un problema non ancora identificato; mentre Emil Ruusuvuori ha rinunciato a causa dell’infortunio alla spalla subito durante il Challenger di Helsinki due settimane fa.

La speranza della Finlandia è recuperarlo per il penultimo atto della competizione.

Coppa Davis - Impresa Finlandia: eliminati i campioni in carica del Canada

A conquistare il primo singolare ci ha pensato un implacabile Milos Raonic al servizio.

L’ex numero tre del mondo ha perso solo tre 15 nei suoi turno di battuta nell’arco dell’intera partita con Patrick Kaukovalta e chiuso con il punteggio di 6-3, 7-5. Il finlandese ha salvato il sesto game ma non l’ottavo, quando ha spedito di metri oltre la linea di fondo il dritto.

Il secondo set, molto più equilibrato, ha trovato il suo epilogo sul 5-5: Raonic ha siglato il break del definitivo vantaggio. In una situazione di estrema tensione, supportato dai numerosi tifosi finlandesi giunti a Malaga, Otto Virtanen ha pareggiato i conti battendo con il punteggio di 6-4, 7-5 Gabriel Diallo.

Il 22enne ha sorpreso Diallo in risposta in apertura e conservato il break cancellando una sola chance nel quarto game. Il canadese ha rinviato il verdetto sul 4-4, ma nell’undicesimo gioco ha avvertito l’importanza del momento e ha calibrato male più di un dritto: l’ultimo sulla palla break.

Non contento, Virtanen è diventato il vero eroe finlandese rendendosi autore di una magnifica prestazione in doppio con l'esperto Harri Heliovaara. I due hanno liquidato in due set Alexis Galarneau e Vasek Pospisil. Quest'ultimo ha giocato con un evidente dolore alla spalla; un dolore divenuto sempre più intenso nella parte finale del primo set.

Sotto 5-6, a pochi minuti dal contro break, Pospisil ha ricorso al medical time out e nel game successivo consegnato il parziale ai rivali commettendo un brutto errore. Nella seconda frazione di gioco, Virtanen ed Heliovaara hanno avuto molte occasioni ma guadagnato campo solo 3-4 grazie a un convincente game in risposta.