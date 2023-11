BJK Cup - Trevisan e Paolini non sbagliano: l'Italia torna in finale dopo 10 anni

© Fran Santiago/Getty Images

L’ultima finale nella più famosa competizione a squadre era arrivata nel 2013. L’anno in cui Sara Errani, Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Karin Knapp - chiamata a sostituire Francesca Schiavone - conquistarono per la quarta volta nella storia dell’Italia la Fed Cup sotto la guida di Corrado Barazzutti.

Dopo un decennio, al seguito di un complicato ricambio generazionale, le azzurre capitanate da Tathiana Garbin hanno compiuto l’impresa e raggiunto l’ultimo atto delle Billie Jean King Cup Finals superando 2-0 la Slovenia al termine di due intensi match di singolare, disputati da Martina Trevisan e Jasmine Paolini.

La giocatrice di Firenze, come accaduto nelle precedenti due sfide con Francia e Germania, ha aperto il programma con un prezioso successo. Trevisan ha sconfitto con il punteggio di 7-6( 6) , 6-3 una tesissima Kaja Juvan.

BJK Cup - L'Italia vola in finale: battuta la Slovenia

L’azzurra è passato in vantaggio nel terzo game sfruttando il pessimo rovescio della rivale.

Un doppio fallo colpito sulla palla break concessa alla slovena sul 4-3, però, ha tolto fiducia all’italiana e conferito energie positive a Juvan. La slovena ha cercato di imporre il proprio ritmo nel tie-break e ha applicato la sua tattica con efficacia fino al fatidico 6-5.

Sprecato il set point con un doppio fallo, Juvan ha smarrito la strada e perso tre punti consecutivi consegnando il parziale a Trevisan. La numero 43 WTA non ha consentito all’avversaria di allungare e ha trovato l’immediato contro break nel quarto game della seconda frazione di gioco intercettando senza alcun patema il drop shot nemico.

Juvan ha richiesto nuovamente l’intervento del fisioterapista per un problema al braccio destro; l’impressione è che la tensione abbia giocato un brutto scherzo alla slovena. Trevisan ha avuto il merito di comprendere il momento e ha condotto l’assalto decisivo sul 4-3, quando un dritto a sventaglio le ha offerto l’opportunità di andare a servire per il match.

Opportunità capitalizzata alla grande affidandosi al marchio di fabbrica: lo schema servizio e dritto. Paolini ha chiuso ogni discorso battendo con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 Tamara Zidansek. La numero uno italiana ha preso il largo nel primo set nonostante qualche incertezza iniziale.

Sul 2-1, con un discreto dritto in avanzamento, Paolini è tornata avanti e messo distanza tra sé e la slovena. Zidansek non è più riuscita a incidere in risposta. Nel secondo parziale, invece, è successo tutto in apertura.

Due dei tre break hanno visto la firma di Zidansek, capace di fare il bello e il cattivo tempo con il dritto. Proprio questo colpo ha orientato il set e rimesso in carreggiata Zidansek. Sotto di un break nel terzo set, Paolini non ha mollato e ha ridotto il gap grazie al doppio fallo di Zidansek.

Doppio fallo che ha bussato di nuovo alla porta della slovena nell’istante meno opportuno. Paolini ha ringraziato e non ha tentennato quando ha servito per il match.