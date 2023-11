BJK Cup - L'Italia batte 2-1 la Francia: decisive le vittorie di Trevisan e Paolini

Le Atp Finals a Torino sono già edizione da record: il montepremi monstre in palio 23 ore fa

Paula Badosa pronta per la Billie Jean King Cup: "Mi è mancato competere" 20 ore fa

Ranking Atp-Wta 06/11/2023 È sempre Djokovic, Zverev ok. Crollo Musetti

Novak Djokovic: "Non ho vissuto la mia miglior settimana ma me la sono cavata"

La frecciata di Novak Djokovic a Rafa Nadal non è passata inosservata

Pennetta su Jannik Sinner: "Mi piace la sua mentalità. Non condivido..."

Atp Finals - Jannik Sinner si prepara per l'esordio: primi allenamenti a Torino

Fabio Fognini: "È stato un anno difficile. Ogni vittoria significa molto per me"

Paula Badosa pronta per la Billie Jean King Cup: "Mi è mancato competere"

Le Atp Finals a Torino sono già edizione da record: il montepremi monstre in palio

Dal 4-3, Garcia ha perso completamente le misure del campo e non ha più portato a casa nemmeno un game. Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto si sono infine arrese al super tie-break in doppio a Garcia e Kristina Mladenovic .

Paolini non ne ha approfittato e si è giocato male le sue possibilità nei due game che hanno riaperto il match. Due volte avanti di un break nella terza frazione di gioco, Garcia si è lasciata ancora sopraffare dalle emozioni e dalla tensione ricadendo in un vero e proprio incubo.

Un evitabile errore con il rovescio ha messo in allarme Paolini e conferito un minimo di fiducia a Garcia all’inizio del secondo set. La francese ha provato ad allontanare i fantasmi del passato, ma sul 5-4 ha gettato alle ortiche due set point e commesso un doppio fallo sulla palla del contro break.

Cornet non è più riuscita a diminuire il numero di errori gratuiti e mettere pressione all’avversaria.

L’italiana ha brekkato nuovamente Cornet sul 2-2 trovando profondità con la risposta. Trevisan ha rifilato un netto 6-2 alla francese e raccolto i primi tre game del set decisivo portandosi in pochi minuti sul 3-0.

La 30enne di Firenze è partita bene siglando il break, ma ha staccato la spina e lasciato per strada i successivi cinque game cedendo tre volte la battuta. Entrambe hanno perso il servizio in due occasioni di fila nel secondo parziale: a mettere distanza tra sé e l’avversaria ci ha pensato Trevisan.

Sono state Martina Trevisan e Jasmine Paolini ad illuminare l’Estadio la Cartuja di Siviglia di azzurro e regalare una preziosa vittoria all’Italia per continuare a sognare nel Gruppo D. Trevsian ha avuto il merito di non mollare dopo un brutto primo set e ha battuto l’esperta Alize Cornet con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-2.

Considerando il valore delle avversarie, non poteva iniziare in modo migliore il cammino dell’Italia alle Billie Jean King Cup Finals. Il team capitanato da Tathiana Garbin ha sconfitto la Francia 2-1 aggiudicandosi i due match di singolare e perdendo il doppio.

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD