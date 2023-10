Billie Jean King Cup - Le scelte di Tathiana Garbin: le convocate dell’Italia

© Ian MacNicol/Getty Images

Manca meno di un mese all’inizio delle Billie Jean King Cup Finals, che si disputeranno dal 7 al 12 novembre presso l’Estadio de la Cartuja di Siviglia. L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo D e dovrà battere la concorrenza di Francia e Germania per continuare a sognare.

Le azzurre scenderanno in campo l’8 novembre contro la Francia il giorno successivo con la Germania. Tathiana Garbin, capitana della squadra italiana, ha effettuato le sue scelte e comunicato le tenniste che prenderanno parte alla spedizione azzurra.

Si tratta di Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini.

Billie Jean King Cup, Garbin: "Ci stiamo preparando intensamente"

“Ci stiamo preparando intensamente per questa fase finale della Billie Jean King Cup.

Quello con la maglia azzurra è un impegno che vogliamo sempre onorare al meglio. La mia è una squadra compatta, solida, composta da ragazze eccezionali. Un gruppo affiatato che in questi anni è cresciuto tantissimo, sotto ogni punto di vista, raggiungendo ottimi risultati.

Le ragazze stanno tutte attraversando un periodo d’eccellente stato di forma" , ha dichiarato Garbin al sito ufficiale della FITP. "Paolini ha raggiunto il terzo turno a Pechino, giocando alla pari con la n.1 del mondo Sabalenka; Cocciaretto, qualche settimana fa, ha vinto il primo titolo WTA e poi centrato il suo best ranking di n.29; Trevisan è arrivata nei quarti di finale del 1000 di Guadalajara, battendo tra l’altro in rimonta una campionessa come Jabeur; Bronzetti ha raggiunto il terzo turno agli US Open, perdendo soltanto al terzo un match tiratissimo con Zheng; poi c’è la new entry di questa trasferta che è Stefanini, una ragazza che ha meritato la convocazione, giusto coronamento di quella che è stata finora la sua migliore stagione in carriera" .

Garbin si è poi soffermate sull'assenza di Camila Giorgi, alle prese con un problema al piede. "Ci dispiace molto che non potrà essere con noi Giorgi. Purtroppo, da tempo, Camila è alle prese con un fastidioso problema al piede che non le consente di allenarsi come vorrebbe.

Tra un mese saremo pronte, per affrontare, innanzitutto, squadre temibili come Francia e Germania. Il percorso non sarà facile e le insidie molte ma sono convinta che sapremo affrontarle al meglio" .