Billie Jean King Cup - Il Canada batte 3-0 l'Italia: azzurre eliminate dalle Finals

L’avventura dell’Italia alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022 è terminata nel peggiore dei modi. Le azzurre capitanate da Tathiana Garbin non sono riuscite a conquistare nemmeno un punto nella storica manifestazione a squadre e hanno perso nettamente anche contro il Canada.

La prima a scendere in campo e a determinare il risultato dell’Italia, che avrebbe dovuto battere 3-0 le canadesi per sperare nella qualificazione alle semifinali, è stata Elisabetta Cocciaretto. Proprio come accaduto ieri nel match con Jil Teichmann, la giocatrice azzurra non ha gestito il cospicuo vantaggio e ha visto la sua avversaria, in questo caso Bianca Andreescu, recuperare da una situazione estremamente complicata.

La ventunenne di Ancona si è portata sul 3-0 e non si è lasciata influenzare dal contro break siglato dalla rivale nel quinto game. Dopo aver perso il servizio, la Cocciaretto ha infatti portato a casa due giochi consecutivi.

Un dritto terminato oltre la linea di fondo campo le ha impedito di chiudere il primo set in risposta e, quando è arrivato il momento di porre fine al parziale, si sono palesati i soliti problemi. L’italiana ha perso il turno di battuta a 15 e subito la potenza dei colpi dell’Andreescu nel tie-break, terminato 7-3.

La reazione della Cocciaretto a un drammatico inizio di secondo set si è palesata nel quarto game. Il contro break, però, non ha fermato la canadese che ha eliminato l’Italia con un sonoro 6-3.

Billie Jean King Cup - Il Canada elimina l'Italia

A rendere ancora più amara la sconfitta delle azzurre ci ha pensato una Leylah Fernandez in grande spolvero, che ha spazzato letteralmente via dal campo Martina Trevisan.

La giocatrice toscana non è mai entrata in partita e ha subito un durissimo 6-0, 6-0. Negativa anche la prestazione in doppio di Lucia Bronzetti, che ha disputato il suo secondo match alla Billie Jean King Cup, e Jasmine Paolini.

Le due tenniste italiane non hanno opposto resistenza a Fernandez e Gabriela Dabrowski e hanno incassato un doppio 6-1 in soli 46 minuti di gioco. A guadagnare l’accesso alle semifinali della Billie Jean King Cup nel Gruppo B è stata l’Australia.

Storm Sanders e Ajla Tomljanovic non hanno lasciato scampo ad Alison Van Uytvanck ed Elise Mertens in singolare. Il 2-0 maturato al termine dei due incontri ha chiuso i discorsi e portato l’Australia in semifinale.

Photo Credit: Getty Images