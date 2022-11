Billie Jean King Cup, Italia-Svizzera 0-3: niente da fare per le azzurre

Wta Finals, Sabalenka non perde dopo la sconfitta: "Non ringrazierò il mio team"

Elise Mertens e Kirsten Flipkens hanno comunque conquistato un punto che potrebbe fare la differenza in doppio per il Belgio. Photo Credit: Getty Images

La Slovacchia ha riscattato la sconfitta contro l’Australia e può ancora sperare di guadagnare l’accesso alle semifinali della storica manifestazione a squadre. Le vittorie in singolare di Viktoria Kuzmova e Anna Karolina Schmieldova contro Ysaline Bonaventure e Maryna Zanevska hanno di fatto riaperto i giochi nel Group B.

L’incontro è terminato con il punteggio di 7-5, 6-3. L’Italia non ha visto il suo scoreboard aumentare di un’unità nemmeno nel match di doppio. Bencic e Teichmann hanno superato Paolini e Martina Trevisan con un risolutivo 7-6( 5) , 6-1.

La Paolini ha però ceduto la battuta a zero nell’undicesimo game spedendo sotto rete il dritto. La svizzera ha salvato tre palle break quando ha servito per il set e chiuso con un vitale servizio vincente. Nella seconda frazione di gioco, la Bencic è apparsa molto più rilassata e brekkato tre volte la rivale.

Più netta la sconfitta subita da Jasmine Paolini ai danni di Belinda Bencic. La giocatrice toscana ha impiegato più di due game per entrare definitamente in partita, ma è riuscita a siglare il contro break sul 4-3 sorprendendo la Bencic con un ottimo passante e chiudendo una comoda volèe.

L’azzurra ha giocato meglio della Tiechmann i punti importanti e si è garantita l’opportunità di servire per l’incontro. Ancora prima di giocare il turno di battuta, la Cocciaretto ha avuto a disposizione un match point in risposta.

Dopo essersi portata in vantaggio 2-0 nel secondo parziale, la Cocciaretto ha perso quattro giochi di fila prima di rialzare la testa e imitare la sua rivale completando una rimonta da sogno. Nel set decisivo, infine, entrambe hanno dovuto fare i conti con la tensione.

Decisivi i due singolari disputati da Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini rispettivamente contro Jil Teichmann e Belinda Bencic . Numerosi i rimpianti per la 21enne di Ancona, che ha lottato con tutte le sue forze e si è portata a un solo punto dalla vittoria.

Non è iniziato nel migliore dei modi il cammino dell’Italia alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022. La Svizzera ha sconfitto le azzurre capitanate da Tathiana Garbin con il punteggio di 3-0 nella sfida che ha inaugurato il Group A.



