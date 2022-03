Coppa Davis, svelate le Nazionali che prenderanno il posto di Russia e Bielorussia

L’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin ha portato dure conseguenze nel mondo dello sport, tennis compreso. Se nel singolare le ripercussioni sono state minime, diverso è il discorso per quanto riguarda le competizioni tra Nazioni.

In particolare, Russia e Bielorussia non potranno partecipare ai due tornei per nazionali più importanti del circuito tennistico: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Spettava, dunque, decidere quali Nazioni avrebbero rimpiazzato le due escluse in entrambi i tornei.

Per quanto riguarda la Coppa Davis, la Russia, detentrice del torneo, cederà il suo posto alla Serbia. La Nazione, guidata da Novak Djokovic, aveva ricevuto una wild card, ma rinuncerà a questa e prenderà il posto della Nazione campione in carica.

Nel comunicato ufficiale, l’ITF ha spiegato che la scelta è riceduta sulla Nazione con “il ranking più alto tra le semifinaliste del 2021”. La Bielorussia, invece, cederà il suo posto al Messico, sua avversaria nell’ultimo turno di qualificazioni.

Non è stato deciso ancora, invece, a chi andrà l’invito riservato alla Serbia. Per quello che si apprende dal comunicato ufficiale, l’ITF assegnerà l’invito ad “una delle 12 nazioni eliminate durante la fase di qualificazione svoltasi il 4 e 5 marzo", ovvero: Ecuador, Romania, Finlandia, Colombia, Canada, Brasile, Slovacchia, Ungheria, Norvegia, Giappone, Repubblica Ceca o Austria.

Una di queste squadre parteciperà alla Coppa Davis insieme a: Croazia, finalista 2021 e qualificata automaticamente; Serbia; Gran Bretagna, che aveva beneficiato di un invito originale; le dodici squadre che si sono qualificate nell’ultimo turno, tra cui l’Italia.

Le sedici squadre qualificate saranno divise in quattro gironi, che si disputeranno in quattro città diverse (ancora da stabilire), dal 14 al 18 settembre.

Decise le sorti anche nella Billie Jean King Cup

Discorso simile è stato attuato anche per la Billie Jean King Cup.

Per lo stesso motivo per cui è stata scelta la Serbia nel maschile, a rimpiazzare la Russia (anche in questo caso detentrice del titolo) sarà l’Australia. La squadra oceanica, che si era qualificata nell’ultimo turno, cederà il proprio posto alla squadra che aveva affrontato, la Slovacchia. L’uscita di scena della Bielorussia, invece, porterà all’ingresso della Belgio.