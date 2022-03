Alexander Zverev attacca il pubblico brasiliano: "È stato superato il limite"

Non è stato un ritorno felice per Alexander Zverev. Il tennista numero tre al mondo si è sempre dichiarato contro al nuovo format della Coppa Davis, ma il tedesco ha cambiato idea: ha deciso di rappresentare la propria Nazione per lo spareggio decisivo contro il Brasile.

Sebbene Zverev abbia vinto contro Thiago Monteiro e abbia conquistato il passaggio alle Finals, la partita del tennista tedesco non è stata tra le più semplici. Nella conferenza stampa post match, Alexander Zverev ha svelato che il pubblico brasiliano ha mostrato una mancanza di rispetto nei suoi confronti e nei confronti della famiglia.

"Quando si toccano i membri della tua famiglia, o quando si tocca qualcuno che ami, è qui che traccio la linea del rispetto", ha detto il tedesco, che ha rivaleto: "Oggi quella linea è stata superata.

E' successo praticamente durante ogni singola partita che abbiamo giocato" Il giornalista Jose Morgado, tramite il suo profilo Twitter, ha rivelato che il pubblico ha fatto il nome anche dell’ex fidanzata di Zverev, Olya Sharypova.

L'ex fidanzata del tedesco, in alcune interviste rilasciate dal giornalista Ben Rothenberg, aveva denunciato abusi domestici e fisici commessi dal numero tre al mondo ai suoi danni, ma il tedesco ha sempre negato tali accuse.

Zverev not happy with the Brazilian crowd. Looks like Olya’s name was heard a couple of times… https://t.co/UMOaCTtuUf — José Morgado (@josemorgado) March 5, 2022

Le indagini dell’ATP su Alexander Zverev

L’accusa di Olga Sharypova nei confronti di Alexander Zverev ha allarmato anche l’ATP.

In una recente intervista, il presidente dell’organizzazione, Andrea Gaudenzi, ha rivelato che le indagini per scoprire la verità dietro a tali accuse sono ancora in corsa. Queste indagini sono svolte con l’assistenza di una terza parte indipendente.

"L'indagine è in corso", ha detto Gaudenzi. "Abbiamo ingaggiato una terza parte indipendente con esperienza in questo settore per assisterci nel processo investigativo. Al momento non posso commentare i dettagli dell'indagine, ma posso dire che avremo maggiori informazioni disponibili quando l'indagine sarà completa.

Posso dire che questo è tutto un territorio nuovo per noi come organizzazione. Ci ha mostrato aree in cui abbiamo qualcosa da recuperare e dobbiamo fare di più in futuro", ha rivelato il presidente dell’ATP.