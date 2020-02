Fed Cup - Gli USA di Serena e Kenin si salvano in extremis, ko il Giappone di Osaka

Finale thrilling per gli Stati Uniti nel preliminare di Fed Cup contro la Lettonia. Le ragazze di Kathy Rinaldi, che avevano chiuso il sabato sul 2-0 grazie alle brillanti vittorie di Serena Williams e della fresca campionessa degli Australian Open Sofia Kenin, rischiano di combinare il disastro la domenica: dapprima infatti Kenin si arrende ad una rediviva Jelena Ostapenko, che incassa il 6-3 2-6 6-2 e consente così alle lettoni di accorciare le distanze.

Poco dopo, una splendida Anastasija Sevastova piega Serena al termine di una battaglia di più di tre ore, con un epico 7-6(5) 3-6 7-6(4) che rimanda le sorti del tie al doppio decisivo. Qui a salvare il team statunitense ci pensa l’affiatato tandem composto da Bethanie Mattek-Sands e dalla stessa Kenin, che concedono appena 4 game al duo Ostapenko - Sevastova e assicurano così agli USA il pass per le Finals di Budapest.

Non riesce la rimonta neanche al Giappone di Naomi Osaka, sconfitto 3-1 a sorpresa dalla Spagna. Dopo il netto 2-0 di ieri, con la clamorosa sconfitta per 6-0 6-3 dell’ex numero 1 del mondo per mano di Sorribes Tormo, Naomi dà forfait nel match contro Suarez Navarro, che può così dilagare contro la subentrante Nara.

Molto più emozionante la sfida tra Olanda e Bielorussia, anch’essa decisa al doppio: Bertens trascina il team di casa con due vittorie in singolare, Sabalenka e Sasnovich rispondono battendo Rus. Anche il doppio regala emozioni fino alla fine: Bertens e Schuurs si assicurano il primo set, Sabalenka e Sasnovich il secondo.

Sull’8-8 al super-tiebreak del terzo, Kiki commette un sanguinoso doppio fallo, Sasnovich trova poi una gran prima che chiude definitivamente i conti a favore della Bielorussia. Volano alle Finals anche la Russia, che batte al doppio decisivo una Romania orfana di Simona Halep, la Germania, a valanga su un impotente Brasile, la Svizzera, la Slovacchia e il Belgio, impostesi 3-1 rispettivamente su Canada, Gran Bretagna e Kazakistan.

Le otto vincenti si giocheranno il titolo con le già qualificate Australia e Francia, finaliste dello scorso anno, Ungheria (nazione ospitante) e Rebubblica Ceca (wild card), alle Finals di Budapest in programma ad aprile.

ATP CORDOBA - Saranno invece Diego Schwartzman e Christian Garin a contendersi il titolo all’ultimo atto dell’ATP 250 di Cordoba, Argentina. Il padrone di casa ha chiuso sul 6-1 1-6 6-2 la semifinale con l’insidioso Laslo Djere, campione lo scorso anno a Rio.

Per Schwartzman si tratta dell’ottava finale ATP in carriera, la seconda in casa dopo quella persa dodici mesi fa a Buenos Aires per mano di Marco Cecchinato. Per lui non sarà facile però oggi contro un Garin che si conferma vero specialista del rosso: con il 2-6 6-2 6-2 maturato contro Martin, il giovane cileno si è infatti assicurato la quarta finale in due anni su questa superficie, dove vanta un bilancio positivo di due successi (Houston e Monaco, qui peraltro contro Berrettini) e un solo ko (San Paolo).

