Fed Cup - Giorgi e Cocciaretto trascinano l'Italia ai playoff, ko la Croazia

Inizia bene l’avventura dell’Italtennis alla volta del grande obiettivo, le Finals di Fed Cup del 2021. Grazie ai successi di Elisabetta Cocciaretto e di Camila Giorgi a Tallinn, l’Italia supera infatti la Croazia nell’ultimo atto delle qualificazioni per i playoff che si disputeranno il prossimo aprile: in caso di vittoria, le ragazze di Capitan Garbin si guadagnerebbero la possibilità di disputare, tra dodici mesi esatti, i Preliminari per l’accesso a quelle Finals che, per quest’anno, sono loro purtroppo precluse.

In apertura di giornata, Elisabetta Cocciaretto non ha problemi a superare con un duplice 6-3 Lea Boskovic, numero 300 del mondo. La classe 2001 originaria di Ancona prosegue così la sua striscia vincente nei match di singolare di Fed Cup: nei tre giocati in carriera, tutti quest’anno, Elisabetta è infatti sempre uscita vittoriosa, peraltro senza mai concedere più di tre game a set alle proprie avversarie.

Con l’assenza di Vekic, le speranze di rimonta del team croato sono tutte sulle spalle di Jana Fett: ma la numero 234 del mondo non può niente contro la numero 1 azzurra Camila Giorgi, che passa con un roccioso 7-6(4) 6-4 e fissa così il risultato sul 2-0, chiudendo definitivamente il discorso qualificazione.

Dopo la sconfitta al terzo con Kontaveit, fortunatamente ininfluente nel tie contro l’Estonia, Camila si regala dunque un successo convincente e importante, che conferma le ottime impressioni suscitate dalla maceratese agli Australian Open.

L'avversaria delle azzurre ai playoff di primavera sarà una delle otto squadre sconfitte ai Preliminari delle Finals, che si stanno svolgendo in questo weekend.



