Davis Cup - Nadal non sbaglia! La Spagna batte il Canada e trionfa a Madrid

La vittoria è una condizione. Una necessità. Una realtà oggettiva che non si stacca da Rafa Nadal. Assoluto protagonista per la Spagna nella Coppa Davis targata Kosmos-Piqué. Il numero uno del mondo, grazie al sostegno di Roberto Bautista Agut, si affaccia sulla Caja Magica di Madrid con il match point a favore.

Con un roccioso 6-3 7-6(6) ai danni di Denis Shapovalov mantiene l'imbattibilità (ormai di 29 successi consecutivi il bilancio in singolare) e piazza ovviamente la bandierina spagnola sul muro dei campioni per la sesta volta nella storia.

Il maiorchino, che all'interno della competizione non lascia mai per strada la battuta, agli sgoccioli una stagione da superstrar scrive la parola "fine" nella migliore delle maniere.. Guai a ridimensionare la nazionale canadese, giovane e piena zeppa di talento, praticamente esordiente nel contesto finale.

Shapovalov gioca una partita enorme, anche se in avvio non riesce a uscire dalla comfort zone e a fare i punti che dovrebbe con i primi due colpi, al più scontato degli epiloghi non riesce ad apportare delle vere modifiche.

Nadal si affaccia fino ai vantaggi in tre dei primi quattro turni di risposta e tocca praticamente tutti gli angoli con la battuta a disposizione. Inevitabile il break che acciuffa sul 3-2 e che difende fino primo traguardo con un'autorità a tratti inquietante.

"Shapo" apporta delle decise migliorie in risposta. Nel disperato tentativo di non concedere dei punti di riferimento negli scambi prolungati - e di incidere sul lato debole - i piedi in campo li tiene praticamente per necessità.

Difesa e attacco sono comunque due componenti che il campionissimo maiorchino alterna in maniera fantastica nel cuore del set. Nel terzo game (quando si procura due palle break) e soprattutto nel sesto (quando due palle break deve invece annullarle) non sbaglia quando è in pericolo.

Shapovalov cresce persino con il servizio, nonostante una cattiva scelta sul 4-4 30-30 nei pressi della rete, crea addirittura le condizioni per avvicinarsi ai vantaggi ai piedi del tie break. Nadal sporca il tabellino con due errori di dritto - entrambi in avvio - ma rimargina il gap e spinge l'avversario fuori dal campo sul 4-4 con una splendida soluzione di rovescio in risposta.

Il numero uno del lotto accarezza il 6-4 con una splendida prima di servizio, che Shapovalov riesce praticamente solo a sfiorare, ma manca di lucidità nei pressi della rete quando ha praticamente sul piatto corde la vittoria.

Un prototipo praticamente allergico alla sconfitta (che assimila il grossolano errore ai piedi del traguardo) cancella un pericolosissimo set point, mette la testa avanti con l'ausilio servizio e alla terza opportunità utile chiude la pratica.

Evidentemente regala alla Spagna anche la gioia della sesta insalatiera nella storia. Accenna un sorriso, volta lo sguardo verso l'alto. «Ciao papà, questa è per te». Bautista non ripaga solo la fiducia di Bruguera, che panchina sostanzialmente le uniche due alternative, in apertura di giornata il peso di tutte le responsabilità lo traina senza cadute.

Felix Auger Aliassime (ben sostituito da Vasek Pospisil praticamente per tutta la settimana) all'esordio nella Scatola Magica di Madrid sporca il tabellino con una cinquantina di errori non forzati. Una vera e propria resistenza la offre solo nella frazione inaugurale.

Ha, sì, una chance di break sul 4-3 - che avvicina con una splendida soluzione di dritto - ma di opzioni sulla strada per il 6-6 ne trova poche. Bautista vince una buonissima percentuale di punti con la prima palla e gestisce in maniera straordinariamente ordinata gli scambi da fondocampo.

Sfrutta un buco dell'avversario sul 3-3 (che perde completamente le misure del campo) e intravede ovviamente la linea del traguardo con un mega-parziale di 3-0 in avvio di secondo. Anche se non sfrutta una palla per il 4-0, e si ritrova clamorosamente sul 3-3, riordina le idee e si affaccia sul 7-6(4) 6-3 alla soglia delle due ore di gioco.

Manco a dirlo regala il punto che nell'ottica della sfida si rivela decisivo.