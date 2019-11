Davis Cup - Nadal trascina la Spagna in semi. La Russia elimina Djokovic

Un simile legame con la vittoria fatica a trovare delle corrispondenze nelle logiche del Gioco. D'altronde abbiamo imparato a conoscerlo il vecchio Rafael Nadal. Agli sgoccioli di una stagione da numero uno, nell'anno delle nozze, non si risparmia nella Scatola Magica di Madrid.

Nel piano di riconquista della Coppa Davis, della nuova Coppa Davis, non rinuncia nemmeno alla scorpacciata con l'Argentina ai quarti di finale. Di fatto distrugge Diego Schwartzman e in compagnia di Marcel Granollers regala il punto della vittoria.

A inaugurare la giornata è comunque Pablo Carreno Busta, sostituto naturale di Roberto Bautista Agut, chiamato agli straordinari da Guido Pella. La sfida avrebbe avuto più senso sulla terra, ma tant'è.

Nonostante un buco nel cuore del primo tie break (di fatto mortifero) per l'argentino le chiavi della rimonta sembrano sempre a portata di mano. Non a caso assimila tutte le sbavature nel cuore del match (che condensa praticamente a cavallo tra il nono e l'undicesimo game) dilaga nel secondo tie break e soprattutto nel rush finale.

Con un 6-7(4) 7-6(4) 6-1 che griffa dopo poco più di due ore regala il punto del vantaggio all'Argentina. Schwartziman nello spettacolo di Nadal sulla Caja Magica ha come vantaggio quello di non pagare il biglietto.

Il campionissimo spagnolo si concede praticamente alla perfezione, in una prova di forza che impreziosisce dominando tutte le fasi del gioco, al traguardo c'è praticamente quando scocca l'ora. Il 6-1 6-2 finale potrebbe rispondere a tutte lel domande, certo, a scanso di equivoci evidenziare i diciannove vincenti risulta quasi come una necessità.

L'attenzione si sposta ovviamente sul doppio. A Granollers toccano gli abiti del numero due. La coppia formata da Leonardo Mayer e Maximo Gonzalez (l'unica realmente a disposizione della squadra argentina) rimedia a una falsa partenza e forza la questione al terzo.

Nadal, che più volte si ritrova a lavorare per due, sfrutta un doppio fallo di Mayer sul 15-30 nel primissimo turno di risposta, mantiene standard incredibilmente alti e guida la squadra sul 6-4 4-6 6-3. Ad affrontare l'armata spagnola sarà la Gran Bretagna.

Kyle Edmund non fa sentire la mancanza di Andy Murray. Anzi. Alla flotta che invade lo Stadium 2 per la sfida con la Germania si presenta con un roccioso 6-3 7-5 ai danni di Philipp Kohlschreiber. Daniel Evans scaccia invece i demoni delle due sconfitte (con Robin Haase e Alexander Bublik) con una splendida vittoria su Jan-Lennard Struff che certifica con un laborioso 7-6(6) 3-6 7-6(2).

La Coppa Davis targata Kosmos-Piqué riesce in qualche modo anche a preservare gli eroi. La favola di Vasek Pospisil fa da sfondo a quella di Andrey Rublev. Assoluto protagonista nella vittoria della Russia con la Serbia di Novak Djokovic nei quarti di finale.

Il numero due del mondo rispetta il copione (di vere difficoltà nella sfida con Karen Khachanov nel cuore del pomeriggio non ne incontra) ma in compagnia di Viktor Troicki non riesce ad acciuffare il punticino finale.

Procediamo con ordine. Il talentino russo contro Filip Krajinovic gioca una partita praticamente perfetta. Nel preludio di una giornata da supereroe, e di una settimana per ora povera di sbavature, vince una percentuale surreale di punti con la prima palla, stravince ovviamente il confronto tecnico-tattico e di veri riferimenti da fondocampo non ne concede.

Il serbo sbaglia parallelamente tutto quello che c'è da sbagliare, condizione necessaria in un no-contest, fa più che altro in tempo a smuovere lo zero dalla casella dei game nella frazione inaugurale e a mantenere il servizio in una manciata di occasioni nella seconda.

Il 6-1 6-2 che matura alla soglia dei sessanta minuti di gioco è praticamente una conseguenza logica. Chiedere a Djokovic di vincere non risulta poi così complicato. Il campionissimo serbo, che gestisce in maniera estremamente misurata le energie, adotta una strategia molto conservativa nella frazione inaugurale e schiaccia il piede sull'acceleratore solo quando ha già la pratica in tasca.

I due 6-3 che spalma in poco meno di novanta minuti - completamente differenti nella forma e nella sostanza - certificano la superiorità. I quattro che occupano la Caja Magica di Madrid in chiusura sono praticamente singolaristii.

Troicki la new entry. La partita ne risente, intensità e qualità viaggiano su due rette parallele, gli equilibri si spezzano solamente nella terza frazione. La Serbia non sembra comunque avere delle grosse soluzioni da fondocampo e non sembra nemmeno trovare una vera collocazione nei pressi della rete.

Per la Russia i problemi sembrano piuttosto di carattere mentale. Djokovic guida la rimonta dal 15-40 nel quinto game e nella corsa verso il tie break si dimostra ovviamente il più pronto. Il Team Serbia si affaccia fino al match point in tre occasioni (sanguinoso un errore nei pressi della rete del numero due serbo sul 7-6) ma alla fine della corsa a trovare il punto della vittoria è Rublev.

Che permette il 4-6 6-4 7-6(7) finale e che insieme a Khachanov spinge la squadra fino alla nona semifinale in Davis nella storia.