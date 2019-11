Coppa Davis, problemi nella vendita dei biglietti. Si lavora con...

Diciotto squadre nazionali si dirigeranno a Madrid per la prima edizione della Coppa Davis in stile "Coppa del mondo" che inizierà il prossimo 18 Novembre. Il nuovo format, ha sostituito le classiche sfide tra nazioni in casa e in trasferta, è stato approvato dalla Federazione AGM Tennis lo scorso anno, nonostante l'opposizione di diversi giocatori e un gran numero di tifosi.

Dietro quest'evento c'è la società Kosmos di Gerard Pique, giocatore del Barcellona. Questa società si è impegnata a investire ben 3 miliardi di dollari in 25 anni. Nonostante ciò, gli sforzi degli organizzatori per recuperare parte dei soldi, attraverso la vendita dei biglietti, si stanno rivelando problematici.

Le due sfide che la Spagna terra contro Russia e Croazia hanno registrato il tutto esaurito, occupando lo stadio principale con ben 12 mila spettatori. Oltre alla nazione ospitante ci sono delle difficoltà con i 3000 biglietti venduti in Gran Bretagna che risultano al momento il miglior risultato.



Delle 25 sessioni che si terranno nelle 3 arene si è registrato il 50 % dei biglietti venduti solo per nove mentre il dato è vicino per altre 5 sessioni.

Un portavoce di Kosmos ha dichiarato all'agenzia di stampa PA: "Siamo contenti della vendita dei biglietti per le sessioni pomeridiane e per le gare da venerdì a Domenica (dai quarti alla finale), ma stiamo trovando difficoltà nel vendere biglietti nelle sessioni mattutine.

Questo problema accade in tutti i tornei" Poi prosegue: "Stiamo lavorando con le ambasciate in Spagna dei 17 paesi per raggiungere le comunità internazionali che vivono in terra iberica. Abbiamo prezzi economici con il biglietto minimo che costa 25 euro e consente di vedere un gruppo composto da e gare"

Un esempio di tutto questo riguarda le prime due sessioni mattutine che si svolgono nell'arena principale e riguardano i match tra Argentina e Cile il 19 Novembre e Serbia e Giappone il 20 con entrambe le sfide con oltre 8000 biglietti ancora disponibili.