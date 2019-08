Novak Djokovic sarà al via nella nuova edizione della Coppa Davis

Novak Djokovic sarà regolarmente al via in autunno nella prima nuova edizione della Coppa Davis, targata Pique e in programma a Madrid dal 18 novembre. Nenad Zimonjic, attuale Capitano serbo e vincitore anni fa del prezioso trofeo accanto a Nole, ha confermato le notizie da New York.

Molte ragioni hanno portato 'Nole' a difendere i colori della sua squadra nella capitale spagnola. Zimonjic è uno dei suoi migliori amici, così come Janko Tipsarevic, che appenderà la racchetta al chiodo al termine della competizione, in cui la Serbia dovrà vedersela nel girone con Francia e Giappone.

E' vivo il desiderio di alzare di nuovo al cielo l'insalatiera dopo 9 anni, perché ciò significherebbe anche un'iniezione economica per la loro Federazione. Inoltre Djokovic ama giocare sui campi in altura di Madrid, dove si è laureato di nuovo campione proprio in primavera: per di più i campi della Caja Magica cambieranno superficie per l'occasione, tornando in cemento, superficie preferita del numero 1 del mondo.

Con l'ufficialità della partecipazione del serbo, Alexander Zverev rimane l'unico tennista 'Top' che non ha ancora confermato la sua presenza, una situazione che dovrebbe preoccupare in misura maggiore la sua Federazione.