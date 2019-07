Ion Tiriac dice no alla nuova Fed Cup

Se Ion Tiriac non si trova d'accordo con qualcosa, non ha problemi ad esternarlo e a far capire a tutti come la pensa. E, in questo caso, non gradisce per nulla la nuova Fed Cup . La più antica competizione a squadre femminile ha infatti un nuovo formato, stabilito dall’ITF, che come nel caso della Coppa Davis ha diversi detrattori.

Il presidente della Federazione romena ha da poco indirizzato una lettera a David Haggerty, il presidente della Federazione Internazionale di Tennis, mostrando il suo disappunto verso la nuova struttura della competizione.

La nuova Fed Cup si svolgerà sul modello Coppa Davis, cioè in unica sede e concentrata in pochi giorni, in particolare la prima edizione con questo format avrà luogo dal 14 al 19 aprile alla Laszlo Papp Sports Arena di Budapest, che ospiterà anche le due successive edizioni.

Tiriac ha un parere negativo riguardo questa novità, portando argomentazioni simili a quelle usate dai detrattori della nuova Coppa Davis. L’ex compagno di doppio di Ilie Nastase ha infatti dichiarato: ”Sono contro il sistema che si intende attuare per la Federation Cup.

Lo stesso vale per la Coppa Davis, un vanto del mondo tennistico , con una storia di oltre 100 anni. Non è concepibile che sia stato approvato un sistema di questo tipo per Coppa Davis e Fed Cup, in cui le 18 squadre maschili e le 12 squadre femminili giocano allo stesso tempo e nello stesso luogo per 6-7 giorni per un trofeo così importante”.

Ha poi continuato dicendo di non voler alterare il fascino di queste competizioni a squadre, un vero e proprio patrimonio della storia del tennis, per un fine esclusivamente finanziario.