Toni Nadal: “Il vecchio formato della Coppa Davis era irrealizzabile”

Toni Nadal, zio ed ex allenatore del numero 1 del mondo Rafa Nadal, ha parlato del formato della nuova Coppa Davis, approvato dalla Federazione Internazionale (ITF): “Il precedente formato era irrealizzabile.

Una competizione importante come la Davis perde tutto il suo prestigio quando i migliori tennisti del mondo non la giocano, ed è quello che è successo nelle ultime edizioni. Se si gioca la Davis ma non ci sono Federer, Djokovic, Wawrinka o mio nipote, l’unica soluzione è fare dei cambiamenti”, ha detto lo spagnolo dopo la presentazione del National Master Future.

Nella nuova Coppa Davis, nata dal gruppo Kosmos del calciatore del Barcellona Gerard Piqué, 24 nazionali parteciperanno a un turno di andata e di ritorno, fino ad arrivare alla fase finale di Madrid. In seguito, Toni Nadal ha anche parlato della polemica sull’atteggiamento di Fernando Verdasco, al torneo di Shenzhen, nei confronti di un ball boy: “Fernando è un bravo ragazzo e se ha reagito in quel modo è stato a causa dello stress, visto che ci sono solo 25 secondi per il servizio.

Mi sembrerebbe appropriato inserire alcuni supporti per gli asciugamani, per impedire ai ball boy di farsi carico di tale compito” .