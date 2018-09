Davis Cup - Coric rimedia al disastro di Cilic e porta la Croazia in finale

È Borna Coric a prendersi sulle spalle la sua Croazia e a riportarla in finale di Coppa Davis, chiudendo con il brivido una tre giorni contro gli USA che si stava rivelando sempre più stregata per i padroni di casa.

Dopo le due comode vittorie in singolare venerdì, i croati hanno infatti perso al fotofinish il match di doppio ieri e hanno poi assistito, quest’oggi, ad un vero e proprio suicidio tennistico di Marin Cilic, che con i 70 gratuiti messi a referto contro Sam Querrey ha ancora una volta dimostrato di essere troppo debole mentalmente per poter essere davvero ritenuto un top player.

Contro l'americano, che in carriera gli si era arreso sei volte su sei, il numero 1 croato butta via il secondo set, sprecando addirittura cinque set point di fila nel tie-break, prima di subire una rimonta che ha ricordato da vicino quella maturata contro Nishikori agli Us Open.

Non bisogna comunque scordare i meriti di capitan Courier, che sceglie all’ultimo di schierare, al posto di Johnson, un Querrey in crisi di risultati nell’ultimo periodo e quest’anno mai pervenuto sul rosso. Così tutta la responsabilità è passata sulle spalle dell’allievo, il classe ’96 Borna Coric, che però, alla faccia degli otto anni che lo separano da Cilic, ha saputo gestire meglio la pressione del palcoscenico (e che palcoscenico, l’infuocato Sportski Centar Visnjik di Zara).

Impegnato nel derby nextgen contro Frances Tiafoe, Coric è mancato nel tie-break del primo set e ha letteralmente buttato via il terzo, ma alla fine è riuscito a reagire e ad imporsi in rimonta al quinto, regalando così al Team di Zeljko Krajan la terza finale della breve storia croata in Davis, la seconda negli ultimi tre anni dopo quella clamorosamente persa in casa contro l’Argentina nel 2016.

Anche lì fu Cilic a fallire, con la beffarda rimonta subita per mano di Del Potro, ma in quell’occasione non ci fu Coric a rimediare, e Delbonis ebbe gioco facile nel rifilare un comodo 3-0 a Karlovic. Tra i croati e la seconda Insalatiera della loro storia, dopo quella conquistata in Slovacchia 13 anni fa, c’è ora soltanto la Francia campionessa in carica.

Come ai Mondiali di calcio, sarà dunque Francia - Croazia a decidere l’ultima edizione tradizionale della Coppa Davis: i croati sperano ovviamente in un esito diverso da quello maturato pochi mesi fa in Russia (ovviamente diverso nel nome del vincitore, visto che come risultato numerico sarà necessariamente diverso), anche se i ragazzi di Yannick Noah avranno la possibilità di ospitare l’ultimo atto in casa, come accaduto lo scorso anno contro il Belgio.

Onore comunque agli uomini di capitan Courier, che sulla superficie a loro meno congeniale sono riusciti a mettere in piedi una splendida rimonta, sfumata solo nel set decisivo del match decisivo: gli USA, che nell’albo d’oro della Davis conducono con 32 successi, rimandano così l’appuntamento con una finale che manca oramai da 11 anni.

Ma passiamo alla cronaca di questa giornata densa di emozioni. I primi a scendere in campo sono Cilic e Querrey, con il croato nettamente favorito: prima di oggi non ha mai perso contro l’americano, che peraltro quest’anno ha vinto appena un match su cinque sulla terra rossa (proprio contro il compagno Tiafoe, al primo turno del Roland Garros).

L’ex campione degli Us Open si complica e non poco la vita già nel primo set, dove vola subito avanti di un break ma poi rovina tutto, consegnando l’immediato contro-break all’americano con una serie di gratuiti.

Il croato non concede poi più niente nei propri turni di battuta (appena quattro punti persi in altrettanti game), ed accumula occasioni in risposta: dapprima la palla break mancata nel sesto game, e poi i due dolorosi set point sfumati con due gravi errori di rovescio nel decimo.

Querrey riesce così a forzare il set al tie-break, ma qui Cilic diventa inarrestabile. Volato sul 5-0, il croato serve per il parziale sul 5-2 e si inventa due capolavori: dapprima un ace di seconda, quindi una perfetta smorzata su cui lo statunitense non tenta neanche il recupero.

Tutta la debolezza mentale del croato emerge però in maniera clamorosa nel secondo set, parente stretto di quelli persi con Nishikori a Flushing Meadows. Cilic si porta ancora avanti di un break e stavolta non ha problemi a difendere il prezioso vantaggio fino all’ottavo game.

Qui, complice anche un Querrey molto più aggressivo ed efficace da fondo (vedasi su tutti lo splendido rovescio lungolinea con cui lo statunitense approda a palla break), il numero 6 del mondo subisce un nuovo passaggio a vuoto e concede ancora il contro-break.

L’americano, ora dominante da fondo campo, non perde un punto nei due successivi turni di battuta, Cilic si difende bene e così è di nuovo il tie-break a decidere. Ed è un tie-break di pura follia tennistica: il croato domina e si invola sul 6-1, con cinque set point consecutivi a disposizione.

Con una serie di errori clamorosi e figli dell’ormai consueta incapacità di gestire i momenti chiave di un match, Cilic li butta via tutti, sbagliando in particolare un rovescio ed un dritto comodissimi sui due set point giocati con il servizio a disposizione.

Un dritto fuori di metri consegna poi a Querrey il clamoroso set point, subito concretizzato grazie all’ennesimo gratuito di rovescio in manovra del croato. Così, dopo quasi due ore di battaglia, gli Stati Uniti sono vivi e vegeti e possono continuare a credere nell’impresa.

Cilic continua il suo psicodramma nel terzo set: ceduto il break nel quinto game, il croato completa il disastro nel nono, quando serve per allungare il set. Con altri due doppi falli e la solita valanga di gratuiti, il numero 1 croato perde ancora il servizio e consegna il 6-3 ad un Querrey ormai assoluto padrone del campo.

Il copione si ripete nel quarto set, dove i servizi la fanno da padroni assoluti fino al decimo gioco, quando Cilic serve per allungare la partita e, tanto per cambiare, trema: un errore di dritto e uno di rovescio mandano avanti 15-30 l’americano, che si issa poi a duplice match point con una risposta vincente.

Il croato salva il primo con un dritto lungolinea, ma sul secondo sbaglia l’ennesimo dritto e consegna all’avversario il clamoroso punto del pari, chiudendo il match addirittura con 70 gratuiti.

Pochi minuti dopo tocca ai nextgen giocarsi il match decisivo, ma Coric e Tiafoe entrano in campo con sensazioni diametralmente opposte: il croato ha appena assistito al tracollo del leader morale del suo team e deve ora mostrarsi all’altezza delle aspettative di tutto lo stadio, l'americano sa invece di non avere nulla da perdere e può giocare con il braccio sciolto.

E infatti il classe '98 parte fortissimo, salendo 4-1 forte del break di vantaggio conquistato nel quarto game. Coric è bravo a reagire, assicurandosi subito il contro-break e poi trascinando il parziale al tie-break, dove però la tensione gli gioca di nuovo un brutto scherzo: sull’esempio di Cilic, il classe ’96 commette sei gratuiti, di cui cinque con il dritto, subendo un pesantissimo 7-0.

A differenza del connazionale, però, nel momento di massima difficoltà Borna trova in sè la forza di reagire: domina il secondo set, chiuso sul 6-1, quindi vola sul 5-1 anche nel terzo, sfruttando un Tiafoe che a poco a poco mostra di avere sempre maggiori difficoltà a tenere lo scambio, specie sulla diagonale sinistra.

I fantasmi si riaffacciano però nella mente di Coric proprio quando sembra che il match sia ormai incanalato: con quattro gratuiti il croato spreca la prima opportunità di servire per il set, poi consente a Tiafoe di risalire fino al 4-5 buttando via un vantaggio di 0-30 nel nono gioco.

Ancora più emblematico il modo in cui sfuma la seconda occasione utile per andare 2 set a 1: Coric stecca due colpi in apertura di game, poi regala all’avversario il 5-5 con due gratuiti di dritto. A decidere è ancora il tie-break, che per la terza volta in cinque ore risulta a dir poco beffardo per i padroni di casa: Coric manca infatti due set point, commettendo delle clamorose ingenuità con il dritto, Tiafoe ne colleziona addirittura quattro e poi capitalizza il quinto, portandosi avanti 2-1 nel computo dei set con un 13-11 al cardiopalma.

Il quarto set è la fotocopia del secondo: dopo la vittoria sofferta del parziale precedente, Tiafoe tira il fiato e Coric non ha problemi ad intascare un interlocutorio 6-1, che rimanda le sorti della semifinale al quinto e decisivo set. Qui il croato è il primo ad andare in difficoltà, concedendo due palle break consecutive nel game inaugurale al servizio ma salvandosi stavolta alla grande (da segnalare l’ace con cui annulla la seconda).

Nel quinto gioco è lui ad issarsi a palla break grazie ad un errore di rovescio dell’avversario, ed è bravo a sfruttarla con un passante vincente di rovescio su un timido ed ingenuo attacco di Tiafoe. Coric è anche molto attento nel confermare il break con un laborioso turno di battuta, tenuto al secondo vantaggio senza comunque concedere alcuna palla del contro-break.

È l'ultima chance di rientro per l'americano: Coric tiene infatti comodamente il turno successivo e poi chiude i conti con un nuovo break, incassando il definitivo 6-3 dopo 4 ore e 10 minuti di battaglia.

Così, dopo due giorni di assoluta sofferenza, la festa croata può finalmente iniziare.

