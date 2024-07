Carlos Alcaraz rivela l'entità del suo problema fisico alle Olimpiadi di Parigi

Carlos Alcaraz, recente vincitore del Roland Garros e di Wimbledon e testa di serie numero 2 del torneo Olimpico di Parigi, ha superato il secondo turno dell'evento a cinque cerchi battendo l'olandese Tallon Griekspoor. Due set a zero, un primo set dominato 6-1 e una seconda frazione vinta al tie break dopo aver anche annullato un set point che avrebbe potuto portare la sfida al terzo set.

Alcaraz ora sfiderà domani il russo Roman Safiullin negli ottavi di finale. C'è stato qualche momento di apprensione nei tanti tifosi del quattro volte campione Slam quando nel corso della partita lo spagnolo ha chiamato l'intervento del medico.

Qualche fastidio muscolare ad una coscia che ha fatto suonare un campanello d'allarme. Ma Alcaraz ha chiarito poi in conferenza stampa e parlando con i giornalisti che non si tratta di nulla di preoccupante.

Carlos Alcaraz rassicura tutti sul problema fisico

Carlos Alcaraz oggi non sarà in campo in singolare ma scenderà in campo sul Suzanne Lenglen per la partita di doppio che insieme a Rafael Nadal li vedrà opposti agli olandesi Griekspoor e Koolhof.

Alcaraz ha rassicurato tutti dicendo che sa come gestire questo tipo di situazione e che sarà pronto per giocare il doppio insieme a Nadal. Ai microfoni di Eurosport infatti parlando del problema all'adduttore della coscia destra Alcaraz ha minimizzato: "I problemi ci sono sempre, è la vita quotidiana del tennista.

È un dolore che mi porto già dietro e che so gestire. Dopo un po' di riposo dopo il match contro Griekspoor in singolare, sarò al massimo per il doppio con Rafa". E - curiosità - dopo essersi affrontati ieri sera in singolare oggi Alcaraz e Griekspoor tornano ad affrontarsi con i rispettivi compagni (Nadal e Koolhof) anche in doppio.