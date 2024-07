Carlos Alcaraz elogia Rafael Nadal in vista dell'esordio alle Olimpiadi: "È un sogno"

La formazione spagnola ha tenuto una conferenza stampa direttamente da Parigi, in vista del via ufficiale dei giochi olimpici. I più attesi non potevano che essere Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, i due principali portacolori iberici che andranno a caccia di una medaglia durante la competizione nel singolare o in doppio.

L'attuale numero 3 del mondo non ha nascosto davanti ai media la gioia di poter fare coppia con il suo idolo da bambino vincitore di 22 titoli dello Slam: "Non c’è modo migliore di debuttare alle Olimpiadi che nel doppio con Rafa.

Daremo il massimo e speriamo di poter mostrare una bel gioco" è quanto subito dichiarato dal giovane murciano. "Affronto i giochi con grande entusiasmo. Non vedo l’ora di gareggiare con Rafa. Al nostro duo non so che nome dargli, metteremo tutto il nostro entusiasmo per goderci lo spettacolo e far divertire chi ci guarderà da casa e chi verrà a sostenerci a Parigi.

Ho poca esperienza nel doppio e, anche se mi piace, per via del singolare non sono mai riuscito a giocare molti tornei. Ritornare al Roland Garros è una motivazione in più e rende un po' più facile la sfida di adattarsi bene alla superficie" ha aggiunto, nelle parole riportate da AS.

Non sono poche le domande rivolte ad Alcaraz sul torneo di doppio con la leggenda spagnola, reduce dal torneo Atp 250 di Bastad: "Giocare con lui è un sogno, ma questo non significa un successo sicuro. Non si vincono medaglie con il tuo nome.

Spero che potremo giocare tante partite insieme qui. Di Rafa mi ispiro a quel modo di competere, di lottare, di non mollare mai o cedere un punto. È ammirevole e cerco anche di trasmettere quello che vedo in lui nella sua vita personale: prova sempre a dare la sua migliore versione con quell'umiltà che ha e con tutto quello che ha realizzato".