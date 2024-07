Alcaraz spiega: "Non importa che io abbia 2 o 15 Slam, decidono i miei genitori"

Con la vittoria a Wimbledon è diventato uno dei sei tennisti della storia ad aver vinto Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno e tutto questo a soli 21 anni. Carlos Alcaraz è un predestinato e abbiamo la sensazione che questo sia solo uno dei tanti record che il campione iberico possa raggiungere nella storia, per alcuni visto la sua precocità non è escluso che possa avvicinare o magari superare i Big Three.

Attualmente Jannik Sinner è il numero uno al mondo ma Carlos Alcaraz è il suo più grande rivale e nella seconda parte di stagione potrebbe superarlo sia nella Race che nel ranking Atp. Intervenuto ai microfoni di Abc Alcaraz ha trattato di tanti temi e tra questi anche alcune curiosità sulla sua vita privata: "Una volta che ho messo piede in casa seguo le regole dei miei genitori.

Non importa se io ho vinto due o quindici titoli del Grande Slam, sono loro a decidere e penso che questo sia bello. Quando torno a casa mi dimentico del tennis e resto il solito ragazzo di sempre". Lo spagnolo ha così parlato di quello che gli piace fare durante la sua vita privata spiegando: "Mi piace stare a casa, tranquillo e con la mia gente.

Anche senza fare molto, ma cose semplici e piuttosto naturali. È una delle mie caratteristiche ed è quello che mi manca quando sono fuori. Io vivo con la mia famiglia e per loro non sono una stella del tennis ma un ragazzo normale come tutti gli altri", la conclusione del tennista.

Alcaraz sarà tra i protagonisti delle Olimpiadi di Parigi, giocherà il singolare da favorito e poi occhio anche al doppio dove sarà in coppia con una leggenda del tennis come Rafael Nadal: "Una delle cose belle del tennis è che viaggi molto e spesso mio padre e mio fratello maggiore vengono con me.

Lui è il mio compagno di sempre mentre mia madre non viene perché deve prendersi cura dei miei fratelli più piccoli. Quando torno a casa è fantastico perché mi mancano e più sei lontano più ti rendi conto di quanto ne hai bisogno".