Ecco chi è il GOAT secondo Carlos Alcaraz

Ultimi momenti di spensieratezza per poi puntare al prossimo obiettivo. Carlos Alcaraz si sta godendo il meritato riposo dopo due mesi incredibili, in cui lo spagnolo si è laureato per la prima volta campione al Roland Garros e confermato il titolo a Wimbledon, battendo in finale Novak Djokovic.

Lo spagnolo sta ricaricando le pile in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, per puntare ad uno storico “triplete”. In uno dei momenti liberi, il quattro volte campione slam è stato protagonista di una simpatica intervista pubblicata sui canali social dell’Atp.

Protagonista del format “Down the T”, Alcaraz ha scelto il suo tennista preferito in alcune delle categorie più disparate, dal più divertente al GOAT, passando per il tennista più sottovalutato e il miglior avversario.

Le scelte di Carlos Alcaraz

Lo spagnolo ha chiarito in questo Q&A di essere molto affezionato a Frances Tiafoe, considerato dal 21enne di Murcia il più divertente del circuito. Carlitos ha poi dichiarato di ammirare profondamente Novak Djokovic, oltre a reputare Alex de Minaur il tennista più sottovalutato e Holger Rune il più trash talker.

Alcaraz ha poi dovuto scegliere il proprio GOAT: guardando ai titoli e ai record, la sua scelta è ricaduta su Novak Djokovic, ma ha poi aggiunto che la rivalità del serbo con Roger Federer e Rafael Nadal è stata l'apice di questo sport.

Are you ready for some 🔥? Because Sharky and Carlitos are bringing the heat with this one… 🌶️



Honest answers only 👊@ohnosharky x @carlosalcaraz pic.twitter.com/cXIUdgdcd9 — ATP Tour (@atptour) July 19, 2024

Il giocatore più simpatico: Tiafoe Il concorrente più difficile: Djokovic Il giocatore più sottovalutato: De Miñaur Il più divertente nello spogliatoio: Tiafoe Chi chiamerei in caso di emergenza: Carreño Miglior drive: Tsitsipas Miglior ritorno: Djokovic Chi dovrebbe vincere più titoli: De Miñaur Il più grande trash talker: Rune Canzone preferita prima del match: Eye of the tiger Colpo preferito: Drop shot