Carlos Alcaraz, nuovo tatuaggio per la vittoria al Roland Garros

La data della finale conquistata agli US Open, una fragola con delle stelline e il giorno in cui ha vinto Wimbledon e, ora, una splendida Torre Eiffel. Alcaraz ha mantenuto la promessa e dedicato un tatuaggio anche al successo ottenuto al Roland Garros lo scorso 9 giugno.

"Ho detto ai miei genitori, giusto per calmarli, che mi faccio un tatuaggio solo per il primo Slam vinto. Ma penso che questo sia davvero un grande momento. Probabilmente metterò la data di questo accanto a quella dell'anno scorso.

Devo discutere con loro" , aveva scherzato il fenomeno di El Palmar dopo aver battuto in finale Novak Djokovic a Wimbledon.

Alcaraz ha deciso di tatuarsi qualcosa per ricordare per sempre il primo Major vinto in ognuna delle prove del Grande Slam.

Alla collezione manca solo quello degli Australian Open, unico Slam che non ha ancora aggiunto in bacheca. Considerando la sua età( 21 anni, ndr) , però, non c'è fretta perché il tempo è tutto dalla sua parte.

So Carlos Alcaraz now has two tattoos:



On his arm, 11/09/22 for his US Open title 🗽

On his leg, 16/07/23 for his Wimbledon title 🍓



📸 @josemorgado pic.twitter.com/NszX8iuMir — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 19, 2024